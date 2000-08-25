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Раздел: Культура  
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Ольга Куриленко поделилась пикантными снимками

Ольга Куриленко поделилась пикантными снимками Модель и актриса сфотографировалась в купальнике.

Актриса и модель родом из Украины Ольга Куриленко порадовала поклонников на странице в Instagram фото из отпуска, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

38-летняя Ольга продемонстрировала стройную фигуру во время морской прогулки. Куриленко позировала на яхте в слитном желтом купальнике с глубоким вырезом. Актриса засветила обнаженную грудь.

С 2000 по 2004 год актриса была замужем за фотографом Седриком ван Молем. В тот период она сменила украинское гражданство на французское.

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3 октября 2015 года у Ольги Куриленко и журналиста Макса Беница, с которым она состоит в фактическом браке, родился сын Александр Марк Горацио.

Ольга Куриленко поделилась пикантными снимками
Ольга Куриленко поделилась пикантными снимками
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 Теги: Ольга Куриленко, фото

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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