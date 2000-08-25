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Раздел: Культура  
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Выход нового фильма об агенте 007 могут отложить

Выход нового фильма об агенте 007 могут отложить О переносе даты премьеры сообщило известное издание.

Двадцать пятый фильм о Джеймсе Бонде может не выйти в следующем году: релиз картины будет перенесен на 2020 год, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.

Источники издания The Hollywood Reporter утверждают, что перенос премьеры никак не связан с уходом режиссера фильма.

Еще 21 августа стало известно, что режиссерское кресло проекта покинул автор фильмов «На игле» и «Миллионер из трущоб» Дэнни Бойл. Он отказался от участия в съемках, так как не смог договориться с продюсерами ленты и Дэниелом Крейгом об исполнителе роли злодея.

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Первоначально мировая премьера «Бонда-25» должна была состояться 29 октября 2019-го.
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 Теги: Джеймс Бонд, премьера

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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