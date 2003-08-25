» » Сердючка поделилась творческими планами
Раздел: Культура  
0

Сердючка поделилась творческими планами

Сердючка поделилась творческими планами Артист, исполняющий роль Верки, может завершить карьеру.

После выступлений в Юрмале на фестивале Лаймы Вайкуле Андрей Данилко более известный по сценическому имени Верка Сердючка, задумался над необходимостью идти «на пенсию», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.

Это заявление успешного артиста вызвало огромный интерес у поклонников и представителей СМИ. Журналисты связались с Веркой Сердючкой, чтобы выяснить всю правду о ее намерениях. Андрей Данилко подтвердил информацию по последнем туре в сценическом образе, который состоится в 2019-2020 годах. Однако попросил не сбрасывать себя со счетов. В качестве примера он привел музыкальную группу Scorpions. Этот коллектив годами покидает сцену, но продолжает выступать. Верка Сердючка назвала нынешнее время отвратительным из-за военных действий на юго-востоке Украины, начавшихся в 2014 году.

Данилко с ностальгией вспоминает время, когда люди приходили на его концерты весело провести время и не задумывались о политике. Сейчас всё по-другому. Верка Сердючка рассказала всю правду, в 2014 году она собиралась выпустить по меньшей мере 64 песни, из которых 20 потенциальных хитов. В репертуаре Данилко нашлась композиция об Алле Пугачевой и его супруге Максиме Галкине. На тот момент эти песни были очень актуальны, но после начала военных действий всё изменилось кардинальным образом.

Верка Сердючка говорит, что первые 18 дней на отдыхе в Греции, куда она отправилась этим летом, стали настоящим бальзамом на душу. Артист разучился носить звезду на голове и начал привыкать к обыкновенным тапочкам. Данилко жалуется, из-за интенсивной работы в образе Верки Сердючки он не помнит себя на протяжении многих лет.

Читайте также: Вокруг песен Майкла Джексона разгорелся скандал

По мнению знаменитости, всему своё время. В настоящий момент Верка Сердючка исчерпала себя, но всё ещё может измениться
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Верка Сердючка, планы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
     226
     0

Похожие новости по теме

Андрей Данилко решил проститься с образом Сердючки Андрей Данилко решил проститься с образом Сердючки

Артист устроит прощальный тур.

Верка Сердючка покорила сердца европейцев Верка Сердючка покорила сердца европейцев

Андрей Данилко, выступающий в сценическом образе Верки Сердючки, спел перед европейской публикой на украинской вечеринке.

Андрей Данилко рассказал о пропаже Верки Сердючки Андрей Данилко рассказал о пропаже Верки Сердючки

Шоумен рассказал, куда делась Верка Сердючка.

Верка Сердючка готовится к мировому туру Верка Сердючка готовится к мировому туру

Андрей Данилко объедет с концертами пять континентов.

Верка Сердючка тайно выступила в Москве Верка Сердючка тайно выступила в Москве

Андрей Данилко пел на 50-летнем юбилее бизнесмена Рахима Азимова.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх