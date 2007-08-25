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Раздел: Культура  
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Кайли Дженнер скрывает расставание с бойфрендом, - СМИ

Кайли Дженнер скрывает расставание с бойфрендом, - СМИ Настоящей причиной продолжения отношений может быть пиар.

Зарубежные журналисты выяснили, что Кайли Дженнер и Трэвис Скотт, у которых в феврале этого года родилась дочь Сторми, больше не вместе. Однако пара вынуждена скрывать свой разрыв, чтобы продажи альбомов рэпера не падали, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

В 2017 году Кайли Дженнер рассталась с рэпером Tyga и тут же очутилась в объятиях другого музыканта - Трэвиса Скотта. Поначалу поклонники девушки были уверены, что она просто пытается отомстить бывшему бойфренду, но скоро ни у кого не осталось сомнений, что Трэвису и Кайли действительно хорошо вместе. Беременность Дженнер лишь подтвердила серьезность намерений влюбленных.

В феврале 2018-го у модели и рэпера родилась дочь Сторми, от которой оба они без ума. Со стороны Кайли и Трэвис кажутся самой обычной счастливой семьей, но инсайдеры уверены, что в действительности они уже давно не живут вместе.

Слухи о том, что Дженнер и Скотт расстались, появились после церемонии награждения MTV VMA 2018. Модель и рэпер, хоть и позировали фотографам вместе, но пришли на мероприятие по одиночке.

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«Они уже несколько месяцев назад расстались. Трэвис съехал от Кайли, и теперь они просто создают иллюзию счастливой семьи, чтобы он продолжал продавать свои альбомы и получать рекламные контракты», - приводит слова инсайдера портал BlindGossip. Особенно странными на этом фоне кажутся слова Дженнер о том, что она хочет родить Скотту еще одного ребенка.
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 Теги: Кайли Дженнер, расставание

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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