Кайли Дженнер скрывает расставание с бойфрендом, - СМИ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Tyga отказался признавать отцовство ребенка Кайли Дженнер Пользователей беспокоит то, что Кайли практически не появляется на публике с ребенком и мужем.

Кайли Дженнер впервые показала дочь на фото Девочку назвали Сторми, на данный момент ей менее двух месяцев.