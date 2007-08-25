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Папарацци сняли прогулку Ким Кардашьян с ребенком

Папарацци сняли прогулку Ким Кардашьян с ребенком Знаменитость встретили в Лос-Анджелесе.

В январе семейство Кардашьян пополнилось новым обывателем. Суррогатная мать родила третьего ребенка для Ким и Канье Уэста, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Мама не скрывает лицо малышки и постоянно выставляет фотографии Чикаго в социальной сети. На этот раз папарацци подловили звезду вместе с дочерью на прогулке.

Ничего особенного: Ким заметили в Лос-Анджелесе, где она, собственно, и живет. Звезда как раз выходила из машины, бережно неся малышку. Чем именно занималась Ким - неизвестно, зато на малышку общественность вновь смогла посмотреть.

Для ежедневного лука Ким выбирает любимые предметы гардероба из коллекции мужа Yeezy: спортивный комбинезон из стретчевой ткани и белые кроссовки.

Папарацци сняли прогулку Ким Кардашьян с ребенком


Ким отлично справляется с популярностью и мужем Канье - выглядит прекрасно. Напомним, Канье Уэст удивил общественностью двумя заявлениями: в новой песне XTCY он сообщил, что не прочь заняться любовью с сестрами своей жены Ким Кардашьян, а на шоу Джимми Киммела признался, что даже с появлением дочери продолжает смотреть порнографию. За свое заявление он получил поощрение от Pornhub, но как жена Ким отреагировала на скандальные заявления?

«Она просто рада, что может доверять ему, и что Канье очень предан ей, - поделился источник, близкий к паре, - Она знает, что могло бы быть что-нибудь и похуже, и смотреть порно намного более терпимо, чем то, как другие известные рэперы относятся к своим женам».

«Она знает, что это просто его фишка, и это не беспокоит. Он дает ей ясно понять каждый день, что она его богиня, и она никогда не чувствовала себя настолько любимой в своей жизни,» - сообщил инсайдер.

Всё началось с нового выпуска американского ток-шоу Jimmy Kimmel Live, где гостем стал Канье. Рэпер рассказал о пристрастии к порно, после чего ведущий поинтересовался, как изменилась его жизнь после появления дочери. Канье заявил, что всё также смотрит порнографию на порно сайте Pornhub. Уэст не смог удержаться и начал перечислять, какие именно жанры видео для взрослых предпочитает, но ведущий его остановил.

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Откровенность и бесплатная реклама сайта не осталась незамечена самим ресурсом, который решил представить исполнителю подарок за преданность. Теперь рэпер сможет наслаждаться любимыми видео сколько захочет и когда захочет. Сайт подарил Канье пожизненную премиум-подписку.
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 Теги: Ким Кардашьян, фото

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Сегодня, 08:44 » Автор: Евгений Шевченко
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