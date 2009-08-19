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Гайтана поделилась редким снимком с дочкой

Гайтана поделилась редким снимком с дочкойПевица рассказала, как проводит время с дочкой

На днях на странице Гайтаны в Instagram появилось фото, на котором она позирует вместе с дочкой Николь. Певица призналась, что старается как можно дольше обходиться без помощи няни, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.

Когда же она вместе с мужем уезжают на гастроли, с ребенком супругам помогают бабушки.

«Я ценю каждый миг, который провожу вместе с Николь, хочу знать её, хочу чтобы она знала меня. Конечно, бабушки нам очень помогают, когда мы уезжаем с мужем на гастроли. Но остальное время, ребёнок с нами везде, мы берём её с собой на примерки, съёмки, эфиры) Вот и сейчас, едем в бассейн , потом на репетицию, на примерку платья для моего сольного концерта» - рассказала поклонникам Гайтана.

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Отметим, что 2017-й оказался для Гайтаны одним из самых счастливых - именно в этом году она впервые стала мамой, родив дочь Сапфир-Николь. Свою беременность первые месяцы певица тщательно скрывала от публики, однако когда животик было невозможно скрыть, артистка откровенно во всем призналась. С тех пор в ее блоге стали часто появляться снимки в интересном положении. А вскоре Гайтана показала и первое фото новорожденной дочери.
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 Теги: Гайтана, дочь

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Сегодня, 10:14 » Автор: Татьяна Ларина
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