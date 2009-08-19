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Раздел: Культура  
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Яна Соломко с дочкой примерили одинаковые купальники

Яна Соломко с дочкой примерили одинаковые купальникиМать и дочь позировали у бассейна.

Яна Соломко с дочерью Кирой отдыхает на своей малой родина в Полтаве. Звездное семейство отправилась отдыхать в загородный клуб Relax Park Verholy, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

На фото, что появилось в микроблоге певицы, она вместе с дочкой позирует у бассейна.

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Одеты при этом мать и дочь в похожие слитные купальники черного цвета с принтом на груди.
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 Теги: Яна Соломко, дочь

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Сегодня, 11:55 » Автор: Татьяна Ларина
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