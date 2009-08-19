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Раздел: Культура  
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Мать Меган Маркл надеется уладить конфликт дочери с отцом

Мать Меган Маркл надеется уладить конфликт дочери с отцомРаньше Меган настаивала на нейтралитете своей матери

Дориа Рагланд, мать новоиспеченной герцогини Сассекской, собирается вмешаться в конфликт между своей дочерью и ее отцом, который, похоже, набирает обороты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Началось все с того, что Томас Маркл дал несколько интервью, в которых утверждал, что королевская семья не дает ему общаться с дочерью. После этого брат герцогини также рассказал, что раньше она была более общительной и заботилась о членах своей семьи.

Сама же Меган именно после всех этих скандальных интервью перестала общаться с отцом. И вот, по данным инсайдеров, в конфликт собирается вмешаться ее мама Дориа Рагланд, которую ранее сама герцогиня просила этого не делать.

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"Раньше Дориа не участвовала в конфликте, поскольку на этом настаивала дочь. Но если кто-то и может вразумить Томаса, так это она. И теперь Меган готова позволить ей сделать это", – говорят близкие к герцогине Сассекской источники.
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 Теги: Меган Маркл, мать

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Сегодня, 15:09 » Автор: Татьяна Ларина
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