Раздел: Культура
Ушел из жизни знаменитый актер и режиссер
Артист умер в возрасте 60 лет
В Болгарии скончался актер и режиссер Игорь Войтулевич в возрасте 60 лет. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу московского театра имени Маяковского, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
"Игорь Войтулевич умер после продолжительной болезни в ночь на 23 августа в Болгарии в возрасте 60 лет", - говорится в сообщении театра.
Сообщается, что Игорь Войтулевич был режиссером кино и театра. Он ставил спектакли в "Сатириконе" и в театре имени Маяковского, а также работал в Читинском театре. Кроме того, Войтулевич служил главным режиссером Смоленского областного театра и стал одним из первых актеров Израильского государственного театра "Гешер".
Несколько слов о режиссере сказал товарищ по учебе Войтулевича, который учился на курс младше.
"Он был очень тонким режиссером, очень точным мастером... И бесконечным придумывальщиком... Мир делится на изобретателей и приобретателей... Он изобретал мир...", - пишет Алексей Самолетов в Facebook.
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Войтулевич работал также в кино, в частности, он выступил режиссером проектов "Свадьбы не будет", "Проверка на любовь", "Формула счастья" и "Нанолюбовь". Он не только был режиссером, но и актером в своих фильмах. Войтулевич сыграл в сериалах "Сестра моя, Любовь", "Хозяйка моей судьбы" и "Торговый центр".
В Болгарии скончался актер и режиссер Игорь Войтулевич в возрасте 60 лет. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу московского театра имени Маяковского, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
"Игорь Войтулевич умер после продолжительной болезни в ночь на 23 августа в Болгарии в возрасте 60 лет", - говорится в сообщении театра.
Сообщается, что Игорь Войтулевич был режиссером кино и театра. Он ставил спектакли в "Сатириконе" и в театре имени Маяковского, а также работал в Читинском театре. Кроме того, Войтулевич служил главным режиссером Смоленского областного театра и стал одним из первых актеров Израильского государственного театра "Гешер".
Несколько слов о режиссере сказал товарищ по учебе Войтулевича, который учился на курс младше.
"Он был очень тонким режиссером, очень точным мастером... И бесконечным придумывальщиком... Мир делится на изобретателей и приобретателей... Он изобретал мир...", - пишет Алексей Самолетов в Facebook.
Читайте также: Ушел из жизни знаменитый украинский актер
Войтулевич работал также в кино, в частности, он выступил режиссером проектов "Свадьбы не будет", "Проверка на любовь", "Формула счастья" и "Нанолюбовь". Он не только был режиссером, но и актером в своих фильмах. Войтулевич сыграл в сериалах "Сестра моя, Любовь", "Хозяйка моей судьбы" и "Торговый центр".
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