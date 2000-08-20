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Ушел из жизни знаменитый актер и режиссер

Ушел из жизни знаменитый актер и режиссерАртист умер в возрасте 60 лет

В Болгарии скончался актер и режиссер Игорь Войтулевич в возрасте 60 лет. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу московского театра имени Маяковского, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

"Игорь Войтулевич умер после продолжительной болезни в ночь на 23 августа в Болгарии в возрасте 60 лет", - говорится в сообщении театра.

Сообщается, что Игорь Войтулевич был режиссером кино и театра. Он ставил спектакли в "Сатириконе" и в театре имени Маяковского, а также работал в Читинском театре. Кроме того, Войтулевич служил главным режиссером Смоленского областного театра и стал одним из первых актеров Израильского государственного театра "Гешер".

Несколько слов о режиссере сказал товарищ по учебе Войтулевича, который учился на курс младше.

"Он был очень тонким режиссером, очень точным мастером... И бесконечным придумывальщиком... Мир делится на изобретателей и приобретателей... Он изобретал мир...", - пишет Алексей Самолетов в Facebook.

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Войтулевич работал также в кино, в частности, он выступил режиссером проектов "Свадьбы не будет", "Проверка на любовь", "Формула счастья" и "Нанолюбовь". Он не только был режиссером, но и актером в своих фильмах. Войтулевич сыграл в сериалах "Сестра моя, Любовь", "Хозяйка моей судьбы" и "Торговый центр".

Ушел из жизни знаменитый актер и режиссер
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 Теги: актер, режиссер

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Сегодня, 17:35 » Автор: Татьяна Ларина
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