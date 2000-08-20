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Раздел: Культура  
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Джастин Тимберлейк показал кадры из семейного путешествия

Джастин Тимберлейк показал кадры из семейного путешествияГолливудские супруги отправились в путешествие по Европе.

Популярный певец Джастин Тимберлейк несмотря на насыщенные рабочие будни не забывает об отдыхе. Вместе со своей женой – актрисой Джессикой Бил – и сыном он отправился в путешествие по Европе.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил – яркий пример того, как голливудские супруги умело совмещает работу и семью. Несмотря на насыщенный график звезд они все же находят свободное время, чтобы побыть наедине. Пара даже спортом пытается заниматься вместе, о чем свидетельствует эффектное видео в блоге Джессики Бил.

Теперь голливудские супруги отправились в путешествие по Европе. Джастин Тимберлейк с Джессикой Бил проведут активный отдых в нескольких странах, после чего вернутся в США. Пара совместит все с выступлениями артиста. Так, голливудские звезды показали первые фото из Нидерландов, где вскоре состоится грандиозное выступление Джастина Тимберлейка.

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На кадрах видно, что супруги взяли на прокат велосипеды: Джастин и Джессика вместе с их 3-летним сыном Сайлесом проехали живописными тропами на окраине Амстердама. Кроме этого, семья совершила волшебную прогулку на берегу.

Джастин Тимберлейк показал кадры из семейного путешествия
Джастин Тимберлейк показал кадры из семейного путешествия


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 Теги: Джастин Тимберлейк, кадры, путешествия

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Сегодня, 21:12 » Автор: Едгар Букмирза
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