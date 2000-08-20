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Раздел: Культура  
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Звезда "Доктора Хауса" снимается в новом сериале от HBO

Звезда "Доктора Хауса" снимается в новом сериале от HBOПродюсером сериала будет Армандо Ианнуччи.

Британский актер Хью Лори, известный ролью Доктора Хауса в одноименном сериале, снимется в пилотном эпизоде сериала "Авеню 5".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Пилотный выпуск нового сериала заказал телеканал HBO.

Известно, что режиссером и исполнительным продюсером сериала будет шотландский телережиссёр Армандо Ианнуччи.

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Новый сериал "Авеню 5" называют "космической комедией", действие которой происходит в будущем. Хью Лори сыграет роль капитана Райана Кларка.

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 Теги: Доктор Хаус, Хью Лори

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Сегодня, 22:38 » Автор: Едгар Букмирза
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