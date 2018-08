Том Харди переехал в деревню из-за угроз

Том Харди и Шарлотта Райли готовятся к появлению на свет второго общего ребенка. И чтобы беременность любимой супруги протекала без лишнего стресса, актер решился обзавестись домиком в деревне.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info Однако не только свежий воздух, абсолютное спокойствие и возможность единения с природой стали причинами, которые подтолкнули звездное семейство сбежать из шумного Лондона. По данным The Sun, Том с беременной Шарлоттой срочно переехали в деревню из-за угроз одержимой фанатки, которые в последнее время поступали в адрес Райли.Инсайдеры рассказали, что Том опасается за жизнь Шарлотты и будущего ребёнка, так как полицейские еще не поймали сталкера. После очередной угрозы Том и Шарлотта собрали вещи и переехали в уютный домик, расположившейся в маленькой деревне.Том сразу почувствовал, что это идеальное для воспитания детей место. Им по душе тихая жизнь вдалеке от города.Очевидцы рассказали, что видят Тома каждый день, разгуливающим с собакой по сельской местности.О беременности 36-летней Шарлотты стало известно в прошлом месяце, когда она пришла на премьеру фильма «Мужское плавание» (Swimming with Men) в эффектном многослойном платье от Oscar de la Renta, подчеркнувшем её «интересное положение». Беременная красотка, сыгравшая в драме одну из главных ролей, гордо позировала перед фотографами под руку с красавцем-мужем.Напомним, Том женился на Шарлотте в июле 2014 года, а роман они закрутили намного раньше - на съемочной площадке культового фильма «Грозовой перевал» (Wuthering Heights) в 2009 году. Через год после свадьбы у супругов родился сын, имя которого они до сих пор держат втайне. Для Шарлотты ребенок стал первым, а у Тома также подрастает 10-летний сын Луи, которого ему родила кастинг-менеджер Рейчел Спид. С девушкой Том закрутил роман во время съемок в сериале «Королева-девственница» (The Virgin Queen) в 2005 году.