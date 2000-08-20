Раздел: Культура
Актер "Дизель Шоу" назвал сына необычным именем
Александр Бережок показал фото ребенка в социальной сети.
На фото звездный папа обнимает своего месячного малыша, которого назвали Лукьян. Александр рассказал, что с появлением второго ребенка в семье у супругов добавилось больше обязанностей, но внимания стараются уделять одинаково обоим сыновьям, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
«У нас стало больше обязанностей, меньше сна. Сейчас я переключился больше на старшего. Естественно, что появление в семье второго ребенка предусматривает «раздвоение» внимания, и когда говоришь «ты мой любимый сыночек» одному, нужно обязательно то же самое сказать и другому», - поделился Александр Бережок.
Бережок признался, что характеры у Лукьяна и у старшего сына Глеба абсолютно разные и, соответственно, к каждому ребенку используют особый подход.
«Это два разных ребенка, абсолютно. И по характеру, и по темпераменту, по всему. Лукьян больше ручной, ему нужно постоянно на ручки, он чувствует тепло, ласку, засыпает только на руках. Глеб больше «мужичок», его особо на руки и не возьмешь, он больше самостоятельный», - отметил актер.
О старшем сыне отзывается, как об артисте и фантазере, но говорит, что больше всего мальчик любит делать что-то своими руками, а любимые игрушки - это трактора и бульдозеры.
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«Ему нравится, что-нибудь строить, что-то таскать. Он четко определяет все свои игрушки: каток, трактор, погрузчик. Но он так же любит танцевать, как только он слышит музыку, он моментально начинает двигаться», - говорит Александр.
На фото звездный папа обнимает своего месячного малыша, которого назвали Лукьян. Александр рассказал, что с появлением второго ребенка в семье у супругов добавилось больше обязанностей, но внимания стараются уделять одинаково обоим сыновьям, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
«У нас стало больше обязанностей, меньше сна. Сейчас я переключился больше на старшего. Естественно, что появление в семье второго ребенка предусматривает «раздвоение» внимания, и когда говоришь «ты мой любимый сыночек» одному, нужно обязательно то же самое сказать и другому», - поделился Александр Бережок.
Бережок признался, что характеры у Лукьяна и у старшего сына Глеба абсолютно разные и, соответственно, к каждому ребенку используют особый подход.
«Это два разных ребенка, абсолютно. И по характеру, и по темпераменту, по всему. Лукьян больше ручной, ему нужно постоянно на ручки, он чувствует тепло, ласку, засыпает только на руках. Глеб больше «мужичок», его особо на руки и не возьмешь, он больше самостоятельный», - отметил актер.
О старшем сыне отзывается, как об артисте и фантазере, но говорит, что больше всего мальчик любит делать что-то своими руками, а любимые игрушки - это трактора и бульдозеры.
Читайте также: Сердючка поделилась творческими планами
«Ему нравится, что-нибудь строить, что-то таскать. Он четко определяет все свои игрушки: каток, трактор, погрузчик. Но он так же любит танцевать, как только он слышит музыку, он моментально начинает двигаться», - говорит Александр.
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