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Кристина Агилера стала девушкой с обложки

Кристина Агилера стала девушкой с обложки Певица украсила обложку нового номера журнала «Cosmopolitan».

Американская исполнительница продолжает наслаждаться успехом нового альбома «Liberation». Однако плотный график позволил популярной блондинке отыскать время для фотосессии. Стало известно, что Кристина Агилера украсила обложку нового номера журнала «Cosmopolitan», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Мать 2-х детей призналась, что рада возвращению на сцену, а также дала откровенное интервью. Стоит отметить, что поп-дива позировала в белоснежном брючном костюме, отказавшись от бюстгальтера и макияжа. Примечательно, что американка по-прежнему обладает стройной фигурой и естественной привлекательностью, несмотря на солидный возраст.

Также звезда сцены сообщила: «Я люблю быть мамочкой и оказывать поддержку, силу и защиту своим детям, а также близким, зная, что, прежде всего, это самая важная работа, которую я имею». Как пишет storinka.com.ua, сейчас знаменитая блондинка готовится к гастрольному туру. На данный момент артистка планирует посетить несколько штатов, а также Канаду. Но поклонники не исключают, что в ближайшем будущем блондинка даст концерты в Европе и Австралии.

Кстати, успех нового альбома знаменитости – результат кропотливого труда не только Агилеры. Не секрет, что американка заручилась поддержкой Канье Уэста, который стал продюсером и аранжировщиком новых хитов поп-исполнительницы. Кроме того популярный рэпер записал совместный трек с матерью 2-х детей.

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Многие поклонники были удивлены сотрудничеству Канье и Кристины, ведь музыканты работают в разных направлениях. Но позже выяснилось, что американка на протяжении многих лет является близкой подругой семьи Кардашьян. А с недавнего времени 22-летняя манекенщица Кендалл Дженнер стала соседкой поп-дивы. Ведь звезда подиумов приобрела особняк, расположенный вблизи поместья Агилеры.

Кристина Агилера стала девушкой с обложки
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 Теги: Кристина Агилера, фото

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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