Раздел: Культура
Известная актриса вышла в свет в провальном наряде
Хлоя Морец удивила присутствующих странным выбором платья.
Не так давно американская актриса рассказала, что жалеет о расставании с бывшим бойфрендом. Тем не менее, похоже, знаменитая блондинка намерена вернуть возлюбленного. Ведь в последнее время Хлоя Морец все чаще посещает Лондон, куда не так давно переехал Бруклин Бекхэм, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Вчера, как пишет storinka.com.ua, звезда кинофильма «Великий уравнитель» посетила премьеру новой ленты. Однако 21-летняя блондинка не смогла произвести фурор собственным аутфитом. Наряд Хлои признали одним из наиболее неудачных. Не секрет, что Морец обладает узкими бедрами и массивными плечами. При этом звезда телеэкранов акцентировала внимание на проблемных зонах.
Знаменитая блондинка позировала в черных босоножках на высоких каблуках, а также платье длины миди с черным подолом и бежевыми рукавами, украшенными элементами тигрового принта. Поклонники отметили, что Морец визуально увеличила объемные плечи и руки, а также сузила бедра.
Примечательно, что с тех пор, как Хлоя рассталась с избранником, юная блондинка набрала несколько лишних килограмм. Однако актриса не спешит избавляться от пышных форм. При этом очевидцы неоднократно замечали звезду кинофильмов с бургерами и прочими углеводными продуктами.
В то же время, похоже, Бруклин не скучает по экс-избраннице. Наследник знаменитого британского футболиста продолжает путешествовать с близкими. Сейчас сын британского спортсмена отдыхает с родителями на Бали и Гоа, а также учится управлять своим новым автомобилем.
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Несмотря на то, что наследник многомиллионного состояния бросил университет после первого курса обучения, в последнее время брюнет раздумывает над карьерой дизайнера одежды. При этом ранее Бруклин пытался постигнуть искусство фотографии, однако после провала дебютной выставки не посещал университет.
Не так давно американская актриса рассказала, что жалеет о расставании с бывшим бойфрендом. Тем не менее, похоже, знаменитая блондинка намерена вернуть возлюбленного. Ведь в последнее время Хлоя Морец все чаще посещает Лондон, куда не так давно переехал Бруклин Бекхэм, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Вчера, как пишет storinka.com.ua, звезда кинофильма «Великий уравнитель» посетила премьеру новой ленты. Однако 21-летняя блондинка не смогла произвести фурор собственным аутфитом. Наряд Хлои признали одним из наиболее неудачных. Не секрет, что Морец обладает узкими бедрами и массивными плечами. При этом звезда телеэкранов акцентировала внимание на проблемных зонах.
Знаменитая блондинка позировала в черных босоножках на высоких каблуках, а также платье длины миди с черным подолом и бежевыми рукавами, украшенными элементами тигрового принта. Поклонники отметили, что Морец визуально увеличила объемные плечи и руки, а также сузила бедра.
Примечательно, что с тех пор, как Хлоя рассталась с избранником, юная блондинка набрала несколько лишних килограмм. Однако актриса не спешит избавляться от пышных форм. При этом очевидцы неоднократно замечали звезду кинофильмов с бургерами и прочими углеводными продуктами.
В то же время, похоже, Бруклин не скучает по экс-избраннице. Наследник знаменитого британского футболиста продолжает путешествовать с близкими. Сейчас сын британского спортсмена отдыхает с родителями на Бали и Гоа, а также учится управлять своим новым автомобилем.
Читайте также: Актер "Дизель Шоу" назвал сына необычным именем
Несмотря на то, что наследник многомиллионного состояния бросил университет после первого курса обучения, в последнее время брюнет раздумывает над карьерой дизайнера одежды. При этом ранее Бруклин пытался постигнуть искусство фотографии, однако после провала дебютной выставки не посещал университет.
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