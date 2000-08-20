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Раздел: Культура  
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Принц Гарри с новой супругой завели лабрадора

Принц Гарри с новой супругой завели лабрадора Сообщается, что Меган Маркл давно мечтала о собаке.

Принц Гарри и Меган Маркл, которые возможно ждут первенца, завели собаку спустя несколько месяцев после свадьбы. В качестве домашнего любимца пара выбрала лабрадора, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

Щенок лабрадора будет жить с парой в Ноттингем-коттедже Кенсингтонского дворца. Источники, близкие к окружению королевской семьи рассказали, что о собаке давно мечтала Меган Маркл.

Также известно, что вместе с избранницей принца Гарри живет бигль по кличке Гай, которого она привезла из Торонто.

Любовь к собакам у Меган Маркл появилась еще задолго до знакомства с принцем Гарри. Во время съемок в сериале "Форс-мажоры" звезда жила в своем доме в Торонто с собаками, фотографиями с которыми она часто делилась на странице в Instagram.

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Но после переезда в Лондон она вынуждена была оставить собак у своих друзей в Канаде.
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 Теги: Меган Маркл, лабрадор

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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