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Раздел: Культура  
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Рэпер Дрейк растрогал фанатов своим поступком

Рэпер Дрейк растрогал фанатов своим поступком Музыкант посетил больную девочку перед пересадкой сердца.

Дрейк был замечен в больнице в Чикаго. Это не связано со здоровьем рэпера, а просто он отложил гастрольный тур, чтобы посетить больную маленькую девочку, которая является его поклонницей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BETA.

«Боже мой, я очень рада тебя видеть». Это реакция 11-летней Софии Санчес, когда Дрейк входил в ее комнату. «Она задавалась вопросом, приеду ли я, вот и я», - говорит певец.

Визит исполнителя имеет свою предысторию. Это связано с известным хитом «Kiki Challenge». Это успех, если вы выходите из машины в движении, танцуя под песню Дрейка "In my feelings" и садитесь обратно в машину. Наблюдая за людьми в видеоролике, девочка попросила своих родителей сделать то же самое в больнице.

Вместо машины она садится в инвалидную коляску, поет и танцует независимо от системы на одной руке. Ее сопровождают врачи и мальчик, которого лечат на том же этаже. Видео, которое просмотрели более 124 000 раз, просматривает и сам рэпер, и он решает удивить маленькую Софию.

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Жест Дрейка наступает за несколько часов до дня рождения девочки, которой вскоре будет пересажено новое сердце. «Я и моя любовь София говорили о Бибере, о совах и баскетболе», - написал певец в Instagram, где он опубликовал две фотографии своей встречи с ребенком. Многие поспешили восхищение рэперу за этот поступок.
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 Теги: Дрейк, больница

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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