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Раздел: Культура  
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Ким Кардашьян показала, как выглядит ее младшая дочь

Ким Кардашьян показала, как выглядит ее младшая дочьДевочка сильно подросла.

Папарацци сфотографировали светскую львицу и реалити-звезду Ким Кардашян с младшей 8-месячной дочерью Чикаго в Майами, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Поклонники семейства отметили, что Чикаго больше похожа на своего отца Канье Уэста, чем на маму.

Отметим, что звездная пара прибегала к услугам суррогатной матери – таким образом родилась Чикаго.

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Такое решение Ким и Канье приняли после второй беременности Кардашян. Врачи запретили звезде самостоятельно рожать из-за осложнений.

Ким Кардашьян показала, как выглядит ее младшая дочь
Ким Кардашьян показала, как выглядит ее младшая дочь
Ким Кардашьян показала, как выглядит ее младшая дочь
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 Теги: Ким Кардашьян, дочь

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Сегодня, 11:30 » Автор: Анна Мартынова
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