» » Возлюбленная Джастина Бибера украсила Vogue
Раздел: Культура  
0

Возлюбленная Джастина Бибера украсила Vogue

Возлюбленная Джастина Бибера украсила VogueДевушка показала кольцо, подаренное женихом.

Американская модель Хейли Болдуин, которая обручена с певцом Джастином Бибером, украсила обложку журнала Vogue. 21-летняя модель позировала для обложки мексиканского выпуска, демонстрируя свое кольцо, подаренное Джастином Бибером. Черно-белое фото было сделано так, чтобы именно аксессуар привлекал внимание зрителей, передает Хроника.инфо со ссылкой на toneto.net.

Кроме этого, Хейли Болдуин показала другие стильные снимки для глянца. Она позировала в платье, напоминающем свадебное.

Также модель показала кежуал образы, которым отдает предпочтение в обычной жизни.

Читайте также: Регина Тодоренко рассказала, почему не распространяется о беременности

Выглядела невеста Джастина Бибера роскошно.

Возлюбленная Джастина Бибера украсила Vogue
Возлюбленная Джастина Бибера украсила Vogue
Возлюбленная Джастина Бибера украсила Vogue
Возлюбленная Джастина Бибера украсила Vogue
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Джастин Бибер, Vogue

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:52 » Автор: Анна Мартынова
     288
     0

Похожие новости по теме

Папарацци заметили невесту Джастина Бибера в ресторане Папарацци заметили невесту Джастина Бибера в ресторане

Хейли Болдуин выходила из заведения с подругами.

Кольцо на пальце Джастина Бибера заинтриговало поклонников Кольцо на пальце Джастина Бибера заинтриговало поклонников

Фанаты певца решили, что Бибер поженился на своей подруге.

Хейли Болдуин показала, как выглядела в детстве Хейли Болдуин показала, как выглядела в детстве

21-летняя модель опубликовала снимок в Инстаграме.

Хейли Болдуин обнажилась для мужского журнала Хейли Болдуин обнажилась для мужского журнала

20-летняя модель Хейли Болдуин украсила страницы нового выпуска журнала Maxim.

Хейли Болдуин показала стройную фигуру в стильных купальниках Хейли Болдуин показала стройную фигуру в стильных купальниках

Модель поделилась откровенными снимками, опубликовав в своем блоге фотографии в бикини.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх