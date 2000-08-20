Раздел: Культура
Возлюбленная Джастина Бибера украсила Vogue
Девушка показала кольцо, подаренное женихом.
Американская модель Хейли Болдуин, которая обручена с певцом Джастином Бибером, украсила обложку журнала Vogue. 21-летняя модель позировала для обложки мексиканского выпуска, демонстрируя свое кольцо, подаренное Джастином Бибером. Черно-белое фото было сделано так, чтобы именно аксессуар привлекал внимание зрителей, передает Хроника.инфо со ссылкой на toneto.net.
Кроме этого, Хейли Болдуин показала другие стильные снимки для глянца. Она позировала в платье, напоминающем свадебное.
Также модель показала кежуал образы, которым отдает предпочтение в обычной жизни.
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Выглядела невеста Джастина Бибера роскошно.
Американская модель Хейли Болдуин, которая обручена с певцом Джастином Бибером, украсила обложку журнала Vogue. 21-летняя модель позировала для обложки мексиканского выпуска, демонстрируя свое кольцо, подаренное Джастином Бибером. Черно-белое фото было сделано так, чтобы именно аксессуар привлекал внимание зрителей, передает Хроника.инфо со ссылкой на toneto.net.
Кроме этого, Хейли Болдуин показала другие стильные снимки для глянца. Она позировала в платье, напоминающем свадебное.
Также модель показала кежуал образы, которым отдает предпочтение в обычной жизни.
Читайте также: Регина Тодоренко рассказала, почему не распространяется о беременности
Выглядела невеста Джастина Бибера роскошно.
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