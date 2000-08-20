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Софию Ротару экстренно госпитализировали, - СМИ

Софию Ротару экстренно госпитализировали, - СМИПевице стало плохо.

Известную певицу Софию Ротару госпитализирована в одну из больниц Уфы, а российские СМИ стали активно распространять эту информацию, хотя ее официального подтверждения пока нет, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Накануне около 23 часов 71-летней артистке стало плохо во время мероприятия. В Уфу певицу пригласили выступить на корпоративе.

В конце выступления она почувствовала слабость. Приехавшая скорая увезла ее в реанимацию.

По словам врачей, на которых ссылается издание, певица находится в сознании, за ее жизнь борются врачи.

Софию Ротару экстренно госпитализировали, - СМИ
Софию Ротару экстренно госпитализировали, - СМИ


Позже российское издание "КП", выяснило подробности о состоянии певицы.

"Ротару упала в обморок, потому что у нее произошёл резкий скачок давления. Очнувшись, она потеряла память, не понимала, где находится, не узнавала людей", - рассказала медсестра из уфимской клиники, где сейчас врачи восстанавливают здоровье певицы.

"Сейчас Софии Михайловне лучше, память вернулась, голова не кружится, но мы решили еще несколько дней ее понаблюдать, не отправлять в дорогу, не рисковать. У нее не инсульт, она разговаривает, с речью все хорошо", - добавили медики.

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Концертный директор певицы Сергей Лавров назвал "неправдой" сообщения о госпитализации в реанимацию, пишут "Вести". По его словам, у Ротару просто немного повысилось давление после частного концерта в Уфе из-за жары.
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 Теги: Софию Ротару, больница

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Сегодня, 14:21 » Автор: Анна Мартынова
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