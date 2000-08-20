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Раздел: Культура  
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Меган Фокс позировала в нижнем белье

Меган Фокс позировала в нижнем бельеАктриса как всегда на высоте.

32-летняя Меган Фокс поучаствовала в съемках промо-видео для новой коллекции известного американского бренда нижнего белья Frederick's of Hollywood. Интересно, что не так давно звезда "Трансформеров" стала амбассадором компании и сама принимала участие в разработке новых моделей белья, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сплетник.

В видео можно заметить, что актриса примерила на себя несколько разных образов от прозрачных комбинаций и халатов до блестящих топов и бикини. Коллекцию от Меган Фокс можно будет купить в сети магазинов Forever 21 и на сайте самого бренда.

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К слову, сейчас Меган удается заниматься не только бизнесом и актерской карьерой, но также вместе со своим мужем Брайаном Остином Грином она отдает все время на воспитание трех сыновей: шестилетнего Ноа, четырехлетнего Бодхи и двухлетнего Джорни.

Меган Фокс позировала в нижнем белье
Меган Фокс позировала в нижнем белье
Меган Фокс позировала в нижнем белье

Меган Фокс позировала в нижнем белье
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 Теги: Меган Фокс, нижнее белье

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Сегодня, 15:53 » Автор: Анна Мартынова
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