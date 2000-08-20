Раздел: Культура
Меган Фокс позировала в нижнем белье
Актриса как всегда на высоте.
32-летняя Меган Фокс поучаствовала в съемках промо-видео для новой коллекции известного американского бренда нижнего белья Frederick's of Hollywood. Интересно, что не так давно звезда "Трансформеров" стала амбассадором компании и сама принимала участие в разработке новых моделей белья, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сплетник.
В видео можно заметить, что актриса примерила на себя несколько разных образов от прозрачных комбинаций и халатов до блестящих топов и бикини. Коллекцию от Меган Фокс можно будет купить в сети магазинов Forever 21 и на сайте самого бренда.
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К слову, сейчас Меган удается заниматься не только бизнесом и актерской карьерой, но также вместе со своим мужем Брайаном Остином Грином она отдает все время на воспитание трех сыновей: шестилетнего Ноа, четырехлетнего Бодхи и двухлетнего Джорни.
32-летняя Меган Фокс поучаствовала в съемках промо-видео для новой коллекции известного американского бренда нижнего белья Frederick's of Hollywood. Интересно, что не так давно звезда "Трансформеров" стала амбассадором компании и сама принимала участие в разработке новых моделей белья, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сплетник.
В видео можно заметить, что актриса примерила на себя несколько разных образов от прозрачных комбинаций и халатов до блестящих топов и бикини. Коллекцию от Меган Фокс можно будет купить в сети магазинов Forever 21 и на сайте самого бренда.
Читайте также: Венсан Кассель сыграл свадьбу с юной пассией
К слову, сейчас Меган удается заниматься не только бизнесом и актерской карьерой, но также вместе со своим мужем Брайаном Остином Грином она отдает все время на воспитание трех сыновей: шестилетнего Ноа, четырехлетнего Бодхи и двухлетнего Джорни.
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