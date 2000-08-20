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Раздел: Культура  
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Известный певец устроил свадьбу

Известный певец устроил свадьбуДжон Ньюмен женился на стюардессе Нане.

Знаменитый британский певец и музыкант Джон Ньюмен, который выступил с концертом в Киеве, женился на стюардессе Нане. Радостное событие произошло еще 18 августа. Но трогательными фото в Instagram артист поделился только сейчас, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Тот день, когда я женился на самой прекрасной девушке в мире!" – подписал один из снимков певец.

Согласно изданию The Sun, сначала пара узаконила отношения в Лондоне, а затем отправились в графство Кент, где организовали вечеринку для самых близких друзей.

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Сейчас новоиспеченные супруги уехали в медовый месяц на Мальдивы.

Известный певец устроил свадьбу
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 Теги: свадьба, певец

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Сегодня, 17:04 » Автор: Анна Мартынова
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