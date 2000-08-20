Известный певец устроил свадьбу

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После долгой помолвки Эд Ширан и Черри Сиборн все же сделали важный шаг вперед.

Солист популярной российской группы «Дискотека Авария» Алексей Серов тайно женился. Последние несколько лет Серов старается не афишировать свою личную жизнь. В течение последних четырех лет музыкант жил вместе со своей возлюбленной Ириной, которая родила ему дочь, и вот в конце концов пара узаконила свои отношения.