Раздел: Культура
Известный певец устроил свадьбу
Джон Ньюмен женился на стюардессе Нане.
Знаменитый британский певец и музыкант Джон Ньюмен, который выступил с концертом в Киеве, женился на стюардессе Нане. Радостное событие произошло еще 18 августа. Но трогательными фото в Instagram артист поделился только сейчас, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Тот день, когда я женился на самой прекрасной девушке в мире!" – подписал один из снимков певец.
Согласно изданию The Sun, сначала пара узаконила отношения в Лондоне, а затем отправились в графство Кент, где организовали вечеринку для самых близких друзей.
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Сейчас новоиспеченные супруги уехали в медовый месяц на Мальдивы.
Знаменитый британский певец и музыкант Джон Ньюмен, который выступил с концертом в Киеве, женился на стюардессе Нане. Радостное событие произошло еще 18 августа. Но трогательными фото в Instagram артист поделился только сейчас, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Тот день, когда я женился на самой прекрасной девушке в мире!" – подписал один из снимков певец.
Согласно изданию The Sun, сначала пара узаконила отношения в Лондоне, а затем отправились в графство Кент, где организовали вечеринку для самых близких друзей.
Читайте также: Экс «ВИА-Гра» сделала пикантную фотку в ванной
Сейчас новоиспеченные супруги уехали в медовый месяц на Мальдивы.
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