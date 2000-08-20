Раздел: Культура
Ким Кардашян показала 8-месячную дочь Чикаго
Чикаго больше похожа на своего отца Канье Уэста.
Папарацци сфотографировали светскую львицу и реалити-звезду Ким Кардашян с младшей 8-месячной дочерью Чикаго в Майами.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Поклонники семейства отметили, что Чикаго больше похожа на своего отца Канье Уэста, чем на маму.
Отметим, что звездная пара прибегала к услугам суррогатной матери – таким образом родилась Чикаго.
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Такое решение Ким и Канье приняли после второй беременности Кардашян. Врачи запретили звезде самостоятельно рожать из-за осложнений.
Папарацци сфотографировали светскую львицу и реалити-звезду Ким Кардашян с младшей 8-месячной дочерью Чикаго в Майами.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Поклонники семейства отметили, что Чикаго больше похожа на своего отца Канье Уэста, чем на маму.
Отметим, что звездная пара прибегала к услугам суррогатной матери – таким образом родилась Чикаго.
Читайте также: Певица Гайтана впервые показала свою 4-х месячную дочь
Такое решение Ким и Канье приняли после второй беременности Кардашян. Врачи запретили звезде самостоятельно рожать из-за осложнений.
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