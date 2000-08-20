» » Ким Кардашян показала 8-месячную дочь Чикаго
Раздел: Культура  
0

Ким Кардашян показала 8-месячную дочь Чикаго

Ким Кардашян показала 8-месячную дочь ЧикагоЧикаго больше похожа на своего отца Канье Уэста.

Папарацци сфотографировали светскую львицу и реалити-звезду Ким Кардашян с младшей 8-месячной дочерью Чикаго в Майами.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Поклонники семейства отметили, что Чикаго больше похожа на своего отца Канье Уэста, чем на маму.

Отметим, что звездная пара прибегала к услугам суррогатной матери – таким образом родилась Чикаго.

Читайте также: Певица Гайтана впервые показала свою 4-х месячную дочь

Такое решение Ким и Канье приняли после второй беременности Кардашян. Врачи запретили звезде самостоятельно рожать из-за осложнений.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ким Кардашян, Чикаго

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:50 » Автор: Едгар Букмирза
     409
     0

Похожие новости по теме

Ким Кардашьян показала, как выглядит ее младшая дочь Ким Кардашьян показала, как выглядит ее младшая дочь

Девочка сильно подросла.

Ким Кардашян встретится с Дональдом Трампом Ким Кардашян встретится с Дональдом Трампом

В семье Ким Кардашян и Канье Уэста никто не имеет отношения к политике.

Семья Кардашян показалась на публике с детьми Семья Кардашян показалась на публике с детьми

Семья показалась даже с маленькой дочерью Чикаго.

Ким Кардашьян впервые показала лицо дочери Ким Кардашьян впервые показала лицо дочери

На снимке можно хорошо разглядеть лицо малышки.

Ким Кардашян и Канье Уэст купили новый дом за $20 млн Ким Кардашян и Канье Уэст купили новый дом за $20 млн

Свой предыдущий дом молодожены намерены продать.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх