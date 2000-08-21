Раздел: Культура
Маша Ефросинина опубликовала фото со своим мужем
Телеведущая поделилась трогательным снимком.
Маша Ефросинина показала редкое фото со своим мужем Тимуром Хромаевым.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
Многие мужчины признаются, что добиваются успеха благодаря женщинам и их поддержке. Однако то же можно сказать и о женщинах, ведь когда мужчина поддерживают свою возлюбленная, она может добиться впечатляющих результатом.
По всей видимости, в плане поддержке у звездных супругов Маши Ефросининой и Тимура Хромаева все более, чем в порядке, ведь оба смогли реализоваться.
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Об этом ведущая не стесняется говорить открыто, и, опубликовав на днях редкий кадр со своим мужем, она призналась, что именно он ее двигатель и опора.
«Моя лучшая поддержка во всем», - коротко написала Маша Ефросининапод фото с любимым.
Маша Ефросинина показала редкое фото со своим мужем Тимуром Хромаевым.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
Многие мужчины признаются, что добиваются успеха благодаря женщинам и их поддержке. Однако то же можно сказать и о женщинах, ведь когда мужчина поддерживают свою возлюбленная, она может добиться впечатляющих результатом.
По всей видимости, в плане поддержке у звездных супругов Маши Ефросининой и Тимура Хромаева все более, чем в порядке, ведь оба смогли реализоваться.
Читайте также: Маша Ефросинина показала романтическое фото с мужем
Об этом ведущая не стесняется говорить открыто, и, опубликовав на днях редкий кадр со своим мужем, она призналась, что именно он ее двигатель и опора.
«Моя лучшая поддержка во всем», - коротко написала Маша Ефросининапод фото с любимым.
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