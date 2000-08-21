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Раздел: Культура  
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Харви Вайнштейна обвинили в очередном изнасиловании

Харви Вайнштейна обвинили в очередном изнасиловании Еще одна женщина обвинила известного продюсера.

Немецкая актриса Эмма Ломан присоединилась к иску против скандально известного продюсера Харви Вайнштейна. Женщина утверждает, что мужчина изнасиловал ее во время Каннского кинофестиваля 2006 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BETA.

Жалоба от Ломан поступила в суд накануне. В ней указано, что актриса познакомилась с продюсером несколькими годами ранее, а в 2006 он пригласил ее в Канны. Также указано, что женщина сперва не приняла приглашение, но помощник Вайнштейна звонил ей по 30 раз на день.

По словам Ломан, мужчина заманил ее в свой номер и там надругался над ней. После чего продюсер пригрозил актрисе, что испортит ее карьеру.

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Только после нескольких аналогичных обвинений в адрес Вайнштейна Ломан "почувствовала себя в безопасности" и рассказала об изнасиловании.
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 Теги: Харви Вайнштейн, обвинения

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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