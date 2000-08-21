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Раздел: Культура  
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В Сети заговорили о возможной свадьбе Кайли Дженнер

В Сети заговорили о возможной свадьбе Кайли Дженнер Знаменитость может выйти замуж за Трэвиса Скотта.

Не так давно самой младшей из легендарных сестер Кардашьян исполнился 21 год, при этом блондинка уже успела стать мамой прекрасной малышки. Известно, что Кайли Дженнер сообщила о беременности спустя 2 месяца после того, как начала встречаться с Трэвисом Скоттом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Но, похоже, отношения между миллионершей и рэп-музыкантом становятся крепче. Стало известно, что чета знаменитостей всерьез задумывается о свадьбе. При этом исполнитель хита «Butterfly» сделал официальное предложение руки и сердца еще весной, после рождения единственной наследницы.

Ранее 26-летний Трэвис не решался повести Кайли под венец из-за ее семьи. Ведь владелица собственного косметического бренда является младшей из сестер, но не все старшие представительницы клана Кардашьян могут похвастаться супругами.

Поэтому 68-летняя Крис Дженнер надеялась, что ее наследница максимально насладится беззаботной юностью. Но сейчас знаменитая брюнетка изменила свое отношение к дочери, а также ее возлюбленному. Не секрет, что музыкант нередко посещает особняк сестер, путешествует с близкими Кайли, а также поддерживает общение с ее родственницами.

Кроме того Крис Дженнер не возражает принять рэпера в их многочисленную семью. Стоит отметить, что за время отношений музыкант сумел стать наиболее популярным исполнителем Соединенных Штатов, выпустить новый альбом, возглавить все мировые хит-парады, а также существенно увеличить материальное состояние.

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Но ни многомиллионные контракты, ни дорогостоящие подарки Кайли не способны уровнять их доход. Ведь Дженнер уже владеет 900-миллионами долларов и является самой обеспеченной представительницей своей семьи, а также наиболее молодой предпринимательницей со столь весомым заработком.
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 Теги: Кайли Дженнер, свадьба

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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