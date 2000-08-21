Раздел: Культура
Известный рэпер выпустит книгу кулинарных рецептов
Снуп Догг поделится любимыми рецептами.
Рэпер Снуп Догг написал кулинарную книгу From Crook to Cook. Ее выход запланирован на октябрь 2018 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Книга состоит из рецептов любимых блюд рэпера - макарон с сыром, вафель, лобстера «Термидор». Также в сборнике есть инструкции по приготовлению коктейлей и соков. Представители издательства Chronicle Books отметили, что для приготовления блюд не понадобится каннабис, намекая на любовь Снупа к травке, пишет «Афиша-Daily».
Снуп Догг не первый рэпер, написавший кулинарную книгу. Гастрономические учебники есть также у 2 Chainz, Келис, а Action Bronson ведет на Viceland кулинарное шоу «Fuck, Thatʼs Delicious».
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С 2016 года рэпер ведет кулинарное шоу Martha & Snoop’s Potluck Dinner Party совместно с телеведущей Мартой Стюарт. В 2017-м шоу номинировали на «Эмми», однако выиграть награду Стюарт и Снуп Доггу не удалось.
Рэпер Снуп Догг написал кулинарную книгу From Crook to Cook. Ее выход запланирован на октябрь 2018 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Книга состоит из рецептов любимых блюд рэпера - макарон с сыром, вафель, лобстера «Термидор». Также в сборнике есть инструкции по приготовлению коктейлей и соков. Представители издательства Chronicle Books отметили, что для приготовления блюд не понадобится каннабис, намекая на любовь Снупа к травке, пишет «Афиша-Daily».
Снуп Догг не первый рэпер, написавший кулинарную книгу. Гастрономические учебники есть также у 2 Chainz, Келис, а Action Bronson ведет на Viceland кулинарное шоу «Fuck, Thatʼs Delicious».
Читайте также: В Сети заговорили о возможной свадьбе Кайли Дженнер
С 2016 года рэпер ведет кулинарное шоу Martha & Snoop’s Potluck Dinner Party совместно с телеведущей Мартой Стюарт. В 2017-м шоу номинировали на «Эмми», однако выиграть награду Стюарт и Снуп Доггу не удалось.
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