Раздел: Культура
13-летняя дочь Оли Поляковой удивила фигурой в купальнике
Фанаты Маши отметили, что она заметно подросла и превратилась в красивую девушку.
Недавно в разгар летней жары 13-летняя дочь исполнительницы Оли Поляковой Маша наделала переполоху в соцсети. Всему виной стало фото девушки в купальнике.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.
Дочь артистки в Instagram разместила свое фото, на котором она изображена в черном бикини на берегу моря.
На такие фото большинство подписчиков Маши отреагировало весьма позитивно и только то и делали, что восхищались фигурой девочки и ее длинными ногами. Впрочем многие сравнили Машу со звездной мамой.
Сама Маша Полякова добавила: “Жаль, что лето прошло! Наслаждайтесь последними деньками!”.
Фанаты Маши отметили, что она заметно подросла и превратилась в красивую девушку, хотя, по мнению, некоторых, ей все равно не помешало бы заняться спортом.
Ее подписчики порадовали ее комплиментами, но также и критикой: “Ваау, Машаа, фигура то что нужно! Мамины доця”, “Ты скоро догонишь ростом маму”, “Эти ножки как у мамы прелестны”, “Фигура бомба такая как и в мамы. Две красавицы”, “Прямо как Мама! Красотка”, “Фигурка красивая. Только не помешал бы спорт”, «Тогда вообще красоткой будешь”, “Маша, ты так выросла. Из той малышки ты уже выросла в красивую девушку. Очень красивые вы с мамой девушки”, “Какой у тебя рост?”.
Самое интересное, что снимок дочери не остался незамеченным и Олей Поляковой, которая также его прокомментировала, испугавшись, а можно или вообще такое фото размещать несовершеннолетней.
Читайте также: 49-летняя Джей Ло удивила фигурой в откровенном купальнике
“Оооооо, ах ты ж моя кукла, а это законно?” - поинтересовалась мама-певица.
Недавно в разгар летней жары 13-летняя дочь исполнительницы Оли Поляковой Маша наделала переполоху в соцсети. Всему виной стало фото девушки в купальнике.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.
Дочь артистки в Instagram разместила свое фото, на котором она изображена в черном бикини на берегу моря.
На такие фото большинство подписчиков Маши отреагировало весьма позитивно и только то и делали, что восхищались фигурой девочки и ее длинными ногами. Впрочем многие сравнили Машу со звездной мамой.
Сама Маша Полякова добавила: “Жаль, что лето прошло! Наслаждайтесь последними деньками!”.
Фанаты Маши отметили, что она заметно подросла и превратилась в красивую девушку, хотя, по мнению, некоторых, ей все равно не помешало бы заняться спортом.
Ее подписчики порадовали ее комплиментами, но также и критикой: “Ваау, Машаа, фигура то что нужно! Мамины доця”, “Ты скоро догонишь ростом маму”, “Эти ножки как у мамы прелестны”, “Фигура бомба такая как и в мамы. Две красавицы”, “Прямо как Мама! Красотка”, “Фигурка красивая. Только не помешал бы спорт”, «Тогда вообще красоткой будешь”, “Маша, ты так выросла. Из той малышки ты уже выросла в красивую девушку. Очень красивые вы с мамой девушки”, “Какой у тебя рост?”.
Самое интересное, что снимок дочери не остался незамеченным и Олей Поляковой, которая также его прокомментировала, испугавшись, а можно или вообще такое фото размещать несовершеннолетней.
Читайте также: 49-летняя Джей Ло удивила фигурой в откровенном купальнике
“Оооооо, ах ты ж моя кукла, а это законно?” - поинтересовалась мама-певица.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1494
0
Также советуем посмотреть
- На Донбассе за сутки погибли двое военных
- Забавные фотки модников, которым стоит чаще смотреть в зеркало
- Порошенко обратился к жителям оккупированных территорий
- Смешные фотки прохожих, вызывающие много вопросов
- Забавные фотки, доказывающие, что все люди мыслят одинаково
- Порошенко подписал закон о повышении соцзащиты военнослужащих
- Подборка уморительных комментариев с просторов соцсетей
- Смешные объявления от настоящих юмористов
- Упитанный кот смешит Instagram «усовершенствованными» шедеврами живописи
- Веселимся до упаду: подборка отличных анекдотов
- В Нидерландах придумали нелепый способ защитить личную жизнь людей
- В США дети заработали на квартиру, продавая лимонад
- Дональд Трамп оконфузился в игре с детьми. Фото
- Сеть насмешила нелепая фотка, сделанная в российском супермаркете
- Сеть удивило «мистическое» видео с отражением ребенка в зеркале
- Новые каблуки Путина насмешили соцсети
- Улыбка до ушей: свежие анекдоты для позитивного утра
- В «ДНР» оконфузились с изображением на почтовых марках
- Ситуация в зоне ООС: террористы понесли потери
- В Сети показали забавных животных, поднимающие настроение
- "Москва-Херсон": в Сети высмеяли дырявый украинский поезд
- Журнал New Yorker разместил на обложке смешное фото Трампа
- Украинские пограничники отказали во въезде российскому правозащитнику
- В России "приодели" голые статуи к приезду батюшек
- Эти котики не такие милые, как кажутся
- Путин снова повеселил Сеть обувью на каблуках
- РосТВ повеселило очередным фейком об украинцах
- Пес, обладающий человеческой мимикой, стал звездой Сети
- Фотограф забавно совмещает рисунки с фотографиями
- Кулинарные "шедевры" в забавной фотоподборке
Оставьте свой комментарий