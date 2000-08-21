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Раздел: Культура  
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13-летняя дочь Оли Поляковой удивила фигурой в купальнике

13-летняя дочь Оли Поляковой удивила фигурой в купальникеФанаты Маши отметили, что она заметно подросла и превратилась в красивую девушку.

Недавно в разгар летней жары 13-летняя дочь исполнительницы Оли Поляковой Маша наделала переполоху в соцсети. Всему виной стало фото девушки в купальнике.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.

Дочь артистки в Instagram разместила свое фото, на котором она изображена в черном бикини на берегу моря.

На такие фото большинство подписчиков Маши отреагировало весьма позитивно и только то и делали, что восхищались фигурой девочки и ее длинными ногами. Впрочем многие сравнили Машу со звездной мамой.

Сама Маша Полякова добавила: “Жаль, что лето прошло! Наслаждайтесь последними деньками!”.

Фанаты Маши отметили, что она заметно подросла и превратилась в красивую девушку, хотя, по мнению, некоторых, ей все равно не помешало бы заняться спортом.

Ее подписчики порадовали ее комплиментами, но также и критикой: “Ваау, Машаа, фигура то что нужно! Мамины доця”, “Ты скоро догонишь ростом маму”, “Эти ножки как у мамы прелестны”, “Фигура бомба такая как и в мамы. Две красавицы”, “Прямо как Мама! Красотка”, “Фигурка красивая. Только не помешал бы спорт”, «Тогда вообще красоткой будешь”, “Маша, ты так выросла. Из той малышки ты уже выросла в красивую девушку. Очень красивые вы с мамой девушки”, “Какой у тебя рост?”.

Самое интересное, что снимок дочери не остался незамеченным и Олей Поляковой, которая также его прокомментировала, испугавшись, а можно или вообще такое фото размещать несовершеннолетней.

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“Оооооо, ах ты ж моя кукла, а это законно?” - поинтересовалась мама-певица.

13-летняя дочь Оли Поляковой удивила фигурой в купальнике
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 Теги: Оля Полякова, дочь

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Сегодня, 09:17 » Автор: Ирина Шевченко
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