Раздел: Культура
Украинскую поп-звезду заподозрили в пластической операции
Ани Лорак сравнили с «трансвеститом».
В последнее время имя певицы не сходит с первых страниц таблоидов из-за скандала, спровоцированного изменой ее супруга Мурата Налчаджиоглу. Мужчина променял звезду на молодую финалистку конкурса «Мисс Украина Вселенная» Яну Беляеву.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на showdream.
Недавно Ани Лорак опубликовала в своем аккаунте в соцсети Instagram новый снимок, на котором она запечатлена в роскошном вечернем платье с глубоким декольте, открывающим пышный бюст и подчеркивающем тонкую талию.
Однако подписчики остались недовольны фото, придравшись к неправильно выставленному свету, а также внешности звезды, которая из-за чрезмерного увлечения пластической хирургией превратилась из «симпатяги» в «страшную обезьяну». Они не жалели чувств Ани Лорак, сравнивая ее также с «трансвеститом».
Читайте также: Украинскую певицу заподозрили в пластической операции
Лишь немногие из преданных фанатов встали на защиту певицы, напомнив, что сейчас она как никогда нуждается в поддержке, поскольку переживает не лучшие дни в своей жизни. По их мнению, Ани Лорак является публичным человеком, и поэтому она вынуждена следить за своей внешностью и регулярно прибегать к помощи различных косметологических процедур, которые не всегда бывают удачными.
В последнее время имя певицы не сходит с первых страниц таблоидов из-за скандала, спровоцированного изменой ее супруга Мурата Налчаджиоглу. Мужчина променял звезду на молодую финалистку конкурса «Мисс Украина Вселенная» Яну Беляеву.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на showdream.
Недавно Ани Лорак опубликовала в своем аккаунте в соцсети Instagram новый снимок, на котором она запечатлена в роскошном вечернем платье с глубоким декольте, открывающим пышный бюст и подчеркивающем тонкую талию.
Однако подписчики остались недовольны фото, придравшись к неправильно выставленному свету, а также внешности звезды, которая из-за чрезмерного увлечения пластической хирургией превратилась из «симпатяги» в «страшную обезьяну». Они не жалели чувств Ани Лорак, сравнивая ее также с «трансвеститом».
Читайте также: Украинскую певицу заподозрили в пластической операции
Лишь немногие из преданных фанатов встали на защиту певицы, напомнив, что сейчас она как никогда нуждается в поддержке, поскольку переживает не лучшие дни в своей жизни. По их мнению, Ани Лорак является публичным человеком, и поэтому она вынуждена следить за своей внешностью и регулярно прибегать к помощи различных косметологических процедур, которые не всегда бывают удачными.
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