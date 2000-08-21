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Раздел: Культура  
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Украинский ведущий похвастался подросшими детьми

Украинский ведущий похвастался подросшими детьмиСергей Притула опубликовал редкий кадр со своей семьей.

Ведущий Сергей Притула не любит делиться подробностями личной жизни. Его свадьба с коллегой из Нового канала и появление второго ребенка были неожиданностью для многих.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.

Сейчас Притула с супругой воспитывают двоих детей. Старший сын Дмитрий (от первого брака Притулы) тоже много времени проводит в новой семье своего папы. И он нашел общий язык с женой отца.

Сергей Притула опубликовал редкий кадр со своей семьей. На снимке его сын, супруга и маленькая дочь.

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К слову, Притула часто обращает внимание на семейные ценности и считает, что родные должны быть на первом месте.

Украинский ведущий похвастался подросшими детьми
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 Теги: Сергей Притула, дети

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Сегодня, 12:14 » Автор: Ирина Шевченко
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