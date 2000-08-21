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Раздел: Культура  
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Ким Кардашьян похвасталась фигурой в откровенном купальнике

Ким Кардашьян похвасталась фигурой в откровенном купальникеЗвезду реалити "засыпали" комплиментами.

Светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян каждый день радует подписчиков свежими фото.

Очень часто в ее микроблоге появляются снимки в бикини и нижнем белье, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

И пусть формы Ким не все натуральные, она ими очень гордится. На этот раз телезвезда разместила в Instagram новое фото в черном бикини и модных солнцезащитных очках.

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Поклонники Ким, как всегда, написали ей сотню положительных комментариев, но были и те, кто раскритиковал Кардашьян за частоту публикаций фото подобного характера.

Ким Кардашьян похвасталась фигурой в откровенном купальнике
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 Теги: Ким Кардашьян, в купальнике

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Сегодня, 13:41 » Автор: Ирина Шевченко
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