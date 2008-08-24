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Раздел: Культура  
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Украинская певица покрасовалась в стильном купальнике

Украинская певица покрасовалась в стильном купальникеПодписчики отметили, что звезда выглядит естественно.

Певица Ольга Горбачева опубликовала в Сети новое фото в купальнике.

Звезда порадовала поклонников откровенным снимком, продемонстрировав отличные формы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на tv.ua.

На фото Ольга позирует в черном купальнике с глубоким декольте и солнцезащитных очках.

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Подписчики отметили, что звезда выглядит естественно, похвалили ее за аппетитную фигуру.

Украинская певица покрасовалась в стильном купальнике
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 Теги: Ольга Горбачева, в купальнике

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Сегодня, 16:53 » Автор: Ирина Шевченко
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