Раздел: Культура
Украинская певица покрасовалась в стильном купальнике
Подписчики отметили, что звезда выглядит естественно.
Певица Ольга Горбачева опубликовала в Сети новое фото в купальнике.
Звезда порадовала поклонников откровенным снимком, продемонстрировав отличные формы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на tv.ua.
На фото Ольга позирует в черном купальнике с глубоким декольте и солнцезащитных очках.
Читайте также: Украинская телеведущая покрасовалась в стильном наряде
Подписчики отметили, что звезда выглядит естественно, похвалили ее за аппетитную фигуру.
Певица Ольга Горбачева опубликовала в Сети новое фото в купальнике.
Звезда порадовала поклонников откровенным снимком, продемонстрировав отличные формы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на tv.ua.
На фото Ольга позирует в черном купальнике с глубоким декольте и солнцезащитных очках.
Читайте также: Украинская телеведущая покрасовалась в стильном наряде
Подписчики отметили, что звезда выглядит естественно, похвалили ее за аппетитную фигуру.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
556
0
Также советуем посмотреть
- Что остановило Путина в Украине
- Сеть развеселили российские пенсионерки, уничтожившие «вражескую» технику Apple
- «Мама на вырост купила»: Климкин насмешил соцсети джинсами не по размеру
- Демократия – это возможность смеяться над своим правителем
- Вот это шоу: в зоопарке устроили ежегодную церемонию взвешивания зверей
- Зачем Украине нужна армия
- Улыбаемся: подборка свежих анекдотов на все случаи жизни
- Про незалежне майбутнє України
- Сеть насмешила модель, разгадавшая «коварный» план друзей с тортом
- РосСМИ насмешили очередным фейком об украинцах
- Парад, як потужний поштовх
- На Донбассе третьи сутки закрыт пункт пропуска Майорское
- История про дружбу
- Юмористы придумали, как "отблагодарить" Супрун за ее советы
- В США призрак ребенка угодил в объектив камеры
- Крым настигла новая катастрофа
- Эту историю про Маккейна вряд ли расскажут по телевизору
- Заботливый парень сделал пьяную возлюбленную звездой Сети
- Удушенные ценой на «коммуналку»
- Боевики из минометов обстреляли село Кряковка
- Долой дискриминацию: в Австралии для парней выпустили коллекцию бюстгальтеров
- Главный вызов для Украины
- Оползень перекрыл дорогу к пяти селам на Прикарпатье
- Донецькі «ідеологи» вже в Москві
- Питоны развлекли австралийцев дракой в бассейне
- Спасатели предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности
- В России медведь с канистрой на голове устроил переполох
- Получите плевок в лицо
- На Донбассе за сутки погибли двое военных
- Забавные фотки модников, которым стоит чаще смотреть в зеркало
Оставьте свой комментарий