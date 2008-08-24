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Раздел: Культура  
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"Квартал 95" в День Независимости побил уникальный рекорд

"Квартал 95" в День Независимости побил уникальный рекорд"Квартал 95" побил свой же рекорд.

Самым трогательным моментом празднования стало массовое исполнение гимна Украины, в котором приняло участие несколько десятков тысяч зрителей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

"Квартал 95" в День Независимости побил свой же рекорд. На выступлении команды "Квартала" в Сумской области было более 150 тысяч зрителей, а на следующий день в Северодонецке – около 60 тысяч.

Такого Дня Независимости в истории студии "Квартал 95" еще не было! Более 150 тысяч зрителей и самое массовое исполнение гимна Украины – на фестивале Kvartal Fest, который состоялся 24 августа в Сумской области в селе Подопригоры.

Напомним, в прошлом году фестиваль собрал около 150 000 гостей, и тогда уже был побит национальный рекорд по самому массовому мероприятию, в котором принимал участие "Квартал 95". В этом же году зрителей было еще больше – точную цифру организаторы еще подсчитывают, но ясно одно, собственный рекорд "Квартал 95" уже побил.

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"С каждым годом фестивальную сцену мы переносим все глубже и глубже в урочище, тем самым увеличивая площадь для зрителей. В этом году мы перенесли ее еще на 9 метров, но все равно вся территория была занята гостями, и это не может не радовать", – говорит один из организаторов феста, и по совместительству его ведущий Артем Гагарин. – Самое главное, что на фестивале всегда царит непередаваемое праздничное настроение, которое заряжает и нас, артистов, на долгое время".
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Сегодня, 20:02 » Автор: Едгар Букмирза
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