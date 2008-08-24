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Раздел: Культура  
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Анджелина Джоли показала стройную фигуру

Анджелина Джоли показала стройную фигуру Папарацци подловили 43-летнюю Анджелину на прогулке.

С тех пор как актриса Анджелина Джоли вернулась из Лондона в Лос-Анджелес, она все чаще появляется на публике с детьми.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Так, 26 августа папарацци подловили 43-летнюю Анджелину на прогулке с ее старшим сыном 14-летним Паксом.

Вместо черных балахонов, которые скрывают фигуру, звезда выбрала облегающее платье без бретелек бежевого оттенка. Свой элегантный образ Джоли дополнила сумкой, замшевыми туфлями и шалью в тон платью.

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Напомним, Анджелина Джоли уже два года борется с бывшим мужем Брэдом Питтом за опеку над шестью детьми. Питт даже боялся, что его экс-супруга заберет детей с США в Лондон.

Анджелина Джоли показала стройную фигуру
Анджелина Джоли показала стройную фигуру
Анджелина Джоли показала стройную фигуру
Анджелина Джоли показала стройную фигуру

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Сегодня, 21:08 » Автор: Едгар Букмирза
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