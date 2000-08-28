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Раздел: Культура  
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София Ротару прокомментировала проблемы со здоровьем

София Ротару прокомментировала проблемы со здоровьем Сейчас певице уже лучше.

На выходных СМИ сообщили тревожную новость о том, что у Софии Ротару возникли серьезные проблемы со здоровьем, и сразу же после концерта в Уфе 71-летнюю певицу срочно госпитализировали, передает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

До недавнего времени в сети появлялись комментарии лишь источников, которые сообщали, что врачи предоставили артистке необходимую медицинскую помощь, и ей стало лучше. Вскоре о своем здоровье рассказала и сама София Михайловна.

В блоге певица призналась, что проблемы действительно были, но сейчас кризис миновал: "Друзья! Действительно, вчера возникли некоторые проблемы со здоровьем... Спасибо всем за поддержку и заботу! Я уже в норме и очень хочется мороженого!" - написала София Ротару, разместив фото с сыном. На снимке оба позируют с мороженым.

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Прокомментировал ситуацию и сын певицы, коротко написав: "Все хорошо!".
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 Теги: София Ротару, здоровье

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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