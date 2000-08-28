Раздел: Культура
На прогулке в Лондоне сфотографировали Тейлор Свифт
Знаменитость была вместе со своим парнем.
Американская исполнительница окончательно продала всю недвижимость в Соединенных Штатах, а теперь занимается поиском нового особняка в Великобританский столицы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Більше.
Не секрет, что популярная блондинка в течение нескольких месяцев в отношениях с 27-летним актером Джо Элвином. Ранее знаменитости тайно арендовали апартаменты, где встречалась, используя грим.
Ведь влюбленные опасались излишнего внимания прессы, но теперь американка и звезда фильмов намерены постоянно проживать в Лондоне. Кроме того близкие друзья Тейлор Свифт отмечают, что дело постепенно движется к свадьбе.
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Исполнительница надела оригинальное платье насыщенного изумрудного оттенка длины миди, обнажив хрупкие плечи. Кроме того американка дополнила образ, используя элегантные сандалии на плоском ходу, широкий пояс-корсет, украшенный золотистой пряжкой, а также миниатюрный кожаный клатч черного цвета от популярного бренда.
Американская исполнительница окончательно продала всю недвижимость в Соединенных Штатах, а теперь занимается поиском нового особняка в Великобританский столицы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Більше.
Не секрет, что популярная блондинка в течение нескольких месяцев в отношениях с 27-летним актером Джо Элвином. Ранее знаменитости тайно арендовали апартаменты, где встречалась, используя грим.
Ведь влюбленные опасались излишнего внимания прессы, но теперь американка и звезда фильмов намерены постоянно проживать в Лондоне. Кроме того близкие друзья Тейлор Свифт отмечают, что дело постепенно движется к свадьбе.
Читайте также: София Ротару прокомментировала проблемы со здоровьем
Исполнительница надела оригинальное платье насыщенного изумрудного оттенка длины миди, обнажив хрупкие плечи. Кроме того американка дополнила образ, используя элегантные сандалии на плоском ходу, широкий пояс-корсет, украшенный золотистой пряжкой, а также миниатюрный кожаный клатч черного цвета от популярного бренда.
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