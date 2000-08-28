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Раздел: Культура  
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На прогулке в Лондоне сфотографировали Тейлор Свифт

На прогулке в Лондоне сфотографировали Тейлор Свифт Знаменитость была вместе со своим парнем.

Американская исполнительница окончательно продала всю недвижимость в Соединенных Штатах, а теперь занимается поиском нового особняка в Великобританский столицы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Більше.

Не секрет, что популярная блондинка в течение нескольких месяцев в отношениях с 27-летним актером Джо Элвином. Ранее знаменитости тайно арендовали апартаменты, где встречалась, используя грим.

Ведь влюбленные опасались излишнего внимания прессы, но теперь американка и звезда фильмов намерены постоянно проживать в Лондоне. Кроме того близкие друзья Тейлор Свифт отмечают, что дело постепенно движется к свадьбе.

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Исполнительница надела оригинальное платье насыщенного изумрудного оттенка длины миди, обнажив хрупкие плечи. Кроме того американка дополнила образ, используя элегантные сандалии на плоском ходу, широкий пояс-корсет, украшенный золотистой пряжкой, а также миниатюрный кожаный клатч черного цвета от популярного бренда.

На прогулке в Лондоне сфотографировали Тейлор Свифт
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 Теги: Тейлор Свифт, фото

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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