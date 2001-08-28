» » Супруг Джамалы поздравил певицу с днем рождения
Раздел: Культура  
0

Супруг Джамалы поздравил певицу с днем рождения

Супруг Джамалы поздравил певицу с днем рождения Бекир разместил трогательный пост в социальной сети.

27 августа свой день рождения отмечала украинская исполнительница крымскотатарского происхождения Джамала. Певице исполняется 35 лет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

В честь праздника муж артистки Бекир Сулейманов опубликовал нежное семейное фото и сопроводил его трогательными словами.

Кстати, сегодня в семье певицы и финансиста - двойной праздник. Пять месяцев назад на свет появился их первенец Эмир-Рахман.

"Любовь моя, знай, что уже есть целых два пацана, которые будут всегда рядом и не дадут тебе спокойно поваляться с утра - твои самые преданные фаны!", - написал Бекир.

Читайте также: На прогулке в Лондоне сфотографировали Тейлор Свифт

Джамала и Бекир поженились 26 апреля 2017 года. Свадьба состоялась в Исламском культурном центре города Киева в узком кругу родственников и друзей.

Супруг Джамалы поздравил певицу с днем рождения
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Джамала, день рождения

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
     190
     0

Похожие новости по теме

Джамала поделилась трогательным семейным снимком Джамала поделилась трогательным семейным снимком

Украинская певица Джамала, победительница "Евровидения-2016" показала поклонникам мужа и сына.

Джамала рассказала, что изменилось в ее отношениях с мужем Джамала рассказала, что изменилось в ее отношениях с мужем

Джамала и Бекир Сулейманов ожидают первенца. Ребенок должен появиться на свет до апреля 2018 года.

Джамала порадовала поклонников нежным фото с мужем Джамала порадовала поклонников нежным фото с мужем

Певица и ее супруг отметили первый месяц совместной жизни.

Джамала опубликовала нежные фото со свадьбы Джамала опубликовала нежные фото со свадьбы

Свадьба прошла в фьюжн-стиле – наполовину крымскотатарская и наполовину украинская.

Джамала впервые показала своего бойфренда Джамала впервые показала своего бойфренда

Им оказался Бекир Сулейманов, общественный деятель родом из Симферополя.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх