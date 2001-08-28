Раздел: Культура
Светлана Лобода назвалась российской певицей
Актриса отреклась от украинского происхождения.
Об этом стало известно после гневного поста Алексея Давиденко на личном аккаунте в соцсети Facebook. По словам Давиденко, он наткнулся на выпуск газеты с рекламой предстоящего концерта в холе отеля в Монте–Карло, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Однако радость за популярность исполнительницы, быстро растущей за границей, сменилась горьким разочарованием, когда он всмотрелся в объявление. В нем было указано, что скоро в Монте-Карло выступит одна из самых успешных и востребованных российских звёзд LOBODA.
Подписчики были шокированы таким «прогибом» артистки. Подобное поведение шокировало Алексея, поскольку он не понимает, почему певица тал легко отреклась от своих украинских корней. Недоумение также вызывает позиция менеджеров Светланы Лободы, которые вместо того, чтобы исправить положение вещей потакают «звездным прихотям» из меркантильных соображений.
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В качестве примера для подражания Давиденко привел своего 7-летнего сына, который опровергает ошибочное заявление, когда в других странах его из-за произношения путают с россиянином. В таких случаях он всегда называет себя украинцем, не стесняясь, а гордясь своим происхождением.
Об этом стало известно после гневного поста Алексея Давиденко на личном аккаунте в соцсети Facebook. По словам Давиденко, он наткнулся на выпуск газеты с рекламой предстоящего концерта в холе отеля в Монте–Карло, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Однако радость за популярность исполнительницы, быстро растущей за границей, сменилась горьким разочарованием, когда он всмотрелся в объявление. В нем было указано, что скоро в Монте-Карло выступит одна из самых успешных и востребованных российских звёзд LOBODA.
Подписчики были шокированы таким «прогибом» артистки. Подобное поведение шокировало Алексея, поскольку он не понимает, почему певица тал легко отреклась от своих украинских корней. Недоумение также вызывает позиция менеджеров Светланы Лободы, которые вместо того, чтобы исправить положение вещей потакают «звездным прихотям» из меркантильных соображений.
Читайте также: Супруг Джамалы поздравил певицу с днем рождения
В качестве примера для подражания Давиденко привел своего 7-летнего сына, который опровергает ошибочное заявление, когда в других странах его из-за произношения путают с россиянином. В таких случаях он всегда называет себя украинцем, не стесняясь, а гордясь своим происхождением.
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