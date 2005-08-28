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Меган Фокс начала рекламировать женское белье

Меган Фокс начала рекламировать женское белье Этот бренд нижнего белья принадлежит самой актрисе.

Звезда кинофильма «Трансформеры» все реже принимает участие в съемках. Тем не менее, популярная брюнетка не намерена превращаться в домохозяйку. Не так давно Меган Фокс представила собственный бренд нижнего белья для женщин, а вчера звезда телеэкранов похвасталась несколькими комплектами из новой коллекции, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

При этом предприимчивая американка не стала приглашать именитых супермоделей. Не секрет, что ранее обладательница сногсшибательной фигуры работала манекенщицей для популярных брендов. Поэтому длинноногая брюнетка предалась ностальгии, приняв участие в съемках рекламного ролика.

Меган Фокс надела пояс для чулок, стринги и бюстгальтер темного оттенка, украшенные изобилием серебристых блесток. Кроме того звезда телеэкранов дополнила роковой образ ярким макияжем, туфлями на высоких шпильках, а также легким полупрозрачным тренчем бежевого оттенка.

Фанаты высоко оценили не только новинки нижнего белья, но и привлекательность самой Меган. Стоит отметить, что предыдущая коллекция поступила в продажу нынешней весной. Тогда Фокс позировала в роскошном авто, а также на фоне пустыни, принимая откровенные позы.

Напомним, что кинодива не единственная представительница шоу-бизнеса, которая выступает, в качестве дизайнера нижнего белья. Не так давно латиноамериканская исполнительница Рианна представила свою коллекцию соблазнительных комплектов, а позже занялась производством предметов секс-атрибутики.

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Не отстает от звездных коллег и манекенщица Эмили Ратаковски. Темпераментная брюнетка сфокусировалась на создании откровенных купальников, которые демонстрирует самостоятельно, загружая пикантные снимки в социальной сети Инстаграм.

Меган Фокс начала рекламировать женское белье
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 Теги: Меган Фокс, белье

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Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
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