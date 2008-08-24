» » Даша Астафьева кардинально изменила имидж
Раздел: Культура  
0

Даша Астафьева кардинально изменила имидж

Даша Астафьева кардинально изменила имиджЗвезда примерила образ блондинки.

Имидж Даши Астафьевой стал еще более дерзким и горячим. Ведь роскошная брюнетка решила превратиться в блониднку с длинными волосами.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

На своей страничке в соцсети Астафьева опубликовала фотографию образа, позируя в ярком жакете розового цвета. Свой пост Даша прокомментировала:

Читайте также: Ума Турман кардинально изменила имидж

"Влюбляюсь теперь в каждую свою роль.. Теперь даже грустно, что некоторые съемки длятся всего один день...
Спасибо огромное всей команде и режиссеру за возможность найти применение своему юмору и придурковатости."

Даша Астафьева кардинально изменила имидж
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Даша Астафьева, новый образ

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:29 » Автор: Ирина Шевченко
     1199
     0

Похожие новости по теме

Даша Астафьева кардинально изменила имидж Даша Астафьева кардинально изменила имидж

Звезда сделала новую модную стрижку.

50-летняя Ольга Сумская кардинально изменила имидж 50-летняя Ольга Сумская кардинально изменила имидж

Актриса удивила поклонников своей прической.

Ума Турман кардинально изменила имидж Ума Турман кардинально изменила имидж

Актриса сменила цвет волос.

Даша Астафьева кардинально изменила имидж Даша Астафьева кардинально изменила имидж

Популярную певицу просто не узнать.

Даша Астафьева кардинально сменила имидж Даша Астафьева кардинально сменила имидж

Совершенно непредсказуемая и всегда яркая солистка группы «Nikita» Даша Астафьева в очередной раз шокировала многочисленных поклонников новым образом. В этот раз Даша удивила фанатов неожиданной прической. Еще совсем недавно у Астафьевой были очень короткие волосы, но недавно артистка отрастила себе длинные косы, точнее

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх