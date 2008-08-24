Раздел: Культура
Даша Астафьева кардинально изменила имидж
Звезда примерила образ блондинки.
Имидж Даши Астафьевой стал еще более дерзким и горячим. Ведь роскошная брюнетка решила превратиться в блониднку с длинными волосами.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
На своей страничке в соцсети Астафьева опубликовала фотографию образа, позируя в ярком жакете розового цвета. Свой пост Даша прокомментировала:
Читайте также: Ума Турман кардинально изменила имидж
"Влюбляюсь теперь в каждую свою роль.. Теперь даже грустно, что некоторые съемки длятся всего один день...
Спасибо огромное всей команде и режиссеру за возможность найти применение своему юмору и придурковатости."
Имидж Даши Астафьевой стал еще более дерзким и горячим. Ведь роскошная брюнетка решила превратиться в блониднку с длинными волосами.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
На своей страничке в соцсети Астафьева опубликовала фотографию образа, позируя в ярком жакете розового цвета. Свой пост Даша прокомментировала:
Читайте также: Ума Турман кардинально изменила имидж
"Влюбляюсь теперь в каждую свою роль.. Теперь даже грустно, что некоторые съемки длятся всего один день...
Спасибо огромное всей команде и режиссеру за возможность найти применение своему юмору и придурковатости."
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