Раздел: Культура
Руслана удивила экстравагантным нарядом
Артистка выступила в Батурине.
Украинская певица Руслана на День Независимости выступила в Батурине.
Звезда устроила благотворительный фестиваль "Батурин. Ренессанс Независимости", пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
К проекту исполнительница привлекла многих друзей-артистов: Сашка Положинского и группу "Тартак", Тоню Матвиенко, украинских виртуозов Василия Попадюка и Олеся Журавчака, группу Kozak Sistem, Katya Chilly, шоу-балет "Життя".
Концерт Русланы и украинских звезд проходил под сопровождение симфонического оркестра "Киевская Камерата".
На сцене Руслана появилась в нескольких эффектных мини-платьях – "кольчужке" и легкой "сетке".
Читайте также: Ирина Шейк удивила экстравагантным нарядом
"Море людей, драйва и позитива на День Независимости в Батурине! Спасибо всем украинским звездам и участникам праздника перед дворцом гетмана Разумовского! Я сделала это – все услышали на День Независимости мои новые песни из нового альбома и шоу, которое посвящено чистой энергии, новому драйву из древней экзотики Украины. Я искала этот элемент и мы нашли его – это АУ АУ АУ... Мы пели АУ всей площадью", - поделилась впечатлениями от концерта Руслана в своем Facebook.
Украинская певица Руслана на День Независимости выступила в Батурине.
Звезда устроила благотворительный фестиваль "Батурин. Ренессанс Независимости", пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
К проекту исполнительница привлекла многих друзей-артистов: Сашка Положинского и группу "Тартак", Тоню Матвиенко, украинских виртуозов Василия Попадюка и Олеся Журавчака, группу Kozak Sistem, Katya Chilly, шоу-балет "Життя".
Концерт Русланы и украинских звезд проходил под сопровождение симфонического оркестра "Киевская Камерата".
На сцене Руслана появилась в нескольких эффектных мини-платьях – "кольчужке" и легкой "сетке".
Читайте также: Ирина Шейк удивила экстравагантным нарядом
"Море людей, драйва и позитива на День Независимости в Батурине! Спасибо всем украинским звездам и участникам праздника перед дворцом гетмана Разумовского! Я сделала это – все услышали на День Независимости мои новые песни из нового альбома и шоу, которое посвящено чистой энергии, новому драйву из древней экзотики Украины. Я искала этот элемент и мы нашли его – это АУ АУ АУ... Мы пели АУ всей площадью", - поделилась впечатлениями от концерта Руслана в своем Facebook.
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