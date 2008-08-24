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Раздел: Культура  
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Руслана удивила экстравагантным нарядом

Руслана удивила экстравагантным нарядомАртистка выступила в Батурине.

Украинская певица Руслана на День Независимости выступила в Батурине.

Звезда устроила благотворительный фестиваль "Батурин. Ренессанс Независимости", пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

К проекту исполнительница привлекла многих друзей-артистов: Сашка Положинского и группу "Тартак", Тоню Матвиенко, украинских виртуозов Василия Попадюка и Олеся Журавчака, группу Kozak Sistem, Katya Chilly, шоу-балет "Життя".

Концерт Русланы и украинских звезд проходил под сопровождение симфонического оркестра "Киевская Камерата".

На сцене Руслана появилась в нескольких эффектных мини-платьях – "кольчужке" и легкой "сетке".

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"Море людей, драйва и позитива на День Независимости в Батурине! Спасибо всем украинским звездам и участникам праздника перед дворцом гетмана Разумовского! Я сделала это – все услышали на День Независимости мои новые песни из нового альбома и шоу, которое посвящено чистой энергии, новому драйву из древней экзотики Украины. Я искала этот элемент и мы нашли его – это АУ АУ АУ... Мы пели АУ всей площадью", - поделилась впечатлениями от концерта Руслана в своем Facebook.

Руслана удивила экстравагантным нарядом
Руслана удивила экстравагантным нарядом
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 Теги: Руслана, яркий образ

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Сегодня, 12:32 » Автор: Ирина Шевченко
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