» » 48-летняя Клаудия Шиффер поразила внешним видом
Раздел: Культура  
0

48-летняя Клаудия Шиффер поразила внешним видом

48-летняя Клаудия Шиффер поразила внешним видомМодель показала тренды нового сезона в стильной фотосессии.

Немецкая супермодель Клаудия Шиффер снялась в стильной фотосессии для сентябрьского номера парижского Vogue.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

48-летняя звезда приняла участие в съемках фотосета, посвященного ключевым трендам осени. Шиффер позировала новозеландскому фэшн-фотографу Грегори Харрису в стильных нарядах из новых осенне-зимних коллекций таких премиальных брендов, как Isabel Marant, Ralph Lauren и Massimo Dutti.

По мнению фэшн-экспертов парижского Vogue, образы, представленные супермоделью в новой фотоистории, являются примером того, каким должен быть стильный осенний casual-гардероб.

Читайте также: 62-летняя Лайма Вайкуле поразила фанатов внешним видом

В частности, супермодель появилась на новых снимках в оверсайз-дениме, рубашках, брюках с завышенной талией и объемных свитерах. Дополняли образы ковбойские сапоги, которые обещают стать главным трендом осени, а также грубые кожаные ремни с тяжелыми металлическими пряжками.

48-летняя Клаудия Шиффер поразила внешним видом
48-летняя Клаудия Шиффер поразила внешним видом
48-летняя Клаудия Шиффер поразила внешним видом
48-летняя Клаудия Шиффер поразила внешним видом
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Клаудия Шиффер, стильный образ

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:20 » Автор: Ирина Шевченко
     3267
     0

Похожие новости по теме

48-летняя Наоми Кэмпбелл поразила внешним видом 48-летняя Наоми Кэмпбелл поразила внешним видом

Супермодель украсила обложку Vogue.

52-летняя Синди Кроуфорд восхитила поразила красотой в элегантном фотосете 52-летняя Синди Кроуфорд восхитила поразила красотой в элегантном фотосете

Модель показала главные тренды осени 2018 года.

53-летняя Моника Беллуччи поразила роскошным внешним видом 53-летняя Моника Беллуччи поразила роскошным внешним видом

Актриса стала героиней нового номера Esquire.

48-летняя Клаудия Шиффер похвасталась стройной фигурой 48-летняя Клаудия Шиффер похвасталась стройной фигурой

Фанаты в восторге.

62-летняя Лайма Вайкуле поразила фанатов внешним видом 62-летняя Лайма Вайкуле поразила фанатов внешним видом

Певица выглядит просто потрясающе.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх