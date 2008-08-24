Раздел: Культура
48-летняя Клаудия Шиффер поразила внешним видом
Модель показала тренды нового сезона в стильной фотосессии.
Немецкая супермодель Клаудия Шиффер снялась в стильной фотосессии для сентябрьского номера парижского Vogue.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
48-летняя звезда приняла участие в съемках фотосета, посвященного ключевым трендам осени. Шиффер позировала новозеландскому фэшн-фотографу Грегори Харрису в стильных нарядах из новых осенне-зимних коллекций таких премиальных брендов, как Isabel Marant, Ralph Lauren и Massimo Dutti.
По мнению фэшн-экспертов парижского Vogue, образы, представленные супермоделью в новой фотоистории, являются примером того, каким должен быть стильный осенний casual-гардероб.
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В частности, супермодель появилась на новых снимках в оверсайз-дениме, рубашках, брюках с завышенной талией и объемных свитерах. Дополняли образы ковбойские сапоги, которые обещают стать главным трендом осени, а также грубые кожаные ремни с тяжелыми металлическими пряжками.
Немецкая супермодель Клаудия Шиффер снялась в стильной фотосессии для сентябрьского номера парижского Vogue.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
48-летняя звезда приняла участие в съемках фотосета, посвященного ключевым трендам осени. Шиффер позировала новозеландскому фэшн-фотографу Грегори Харрису в стильных нарядах из новых осенне-зимних коллекций таких премиальных брендов, как Isabel Marant, Ralph Lauren и Massimo Dutti.
По мнению фэшн-экспертов парижского Vogue, образы, представленные супермоделью в новой фотоистории, являются примером того, каким должен быть стильный осенний casual-гардероб.
Читайте также: 62-летняя Лайма Вайкуле поразила фанатов внешним видом
В частности, супермодель появилась на новых снимках в оверсайз-дениме, рубашках, брюках с завышенной талией и объемных свитерах. Дополняли образы ковбойские сапоги, которые обещают стать главным трендом осени, а также грубые кожаные ремни с тяжелыми металлическими пряжками.
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