Ани Лорак показала, как выглядит в повседневной жизни

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Мы привыкли видеть Ани Лорак в потрясающих шикарных нарядах, но оказывается, что в обычной жизни певица выглядит очень просто. В последнее время команда Ани Лорак активно ведет ее блог в Instagram'е. Похоже, даже для певицы такого уровня соцсети – неотъемлемая часть пиара.