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Раздел: Культура  
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Ани Лорак показала, как выглядит в повседневной жизни

Ани Лорак показала, как выглядит в повседневной жизниПевица продемонстрировала повседневный аутфит.

Похоже, Ани Лорак так любит петь, что концертов и репетиций ей не хватает.

Иначе как объяснить то, что звезда отправилась в караоке, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Для похода в караоке Каролина выбрала повседневный аутфит.

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Певица облачилась в укороченные джинсы, коричневую футболку и нюдовые босоножки с многочисленными переплетениями.

Ани Лорак показала, как выглядит в повседневной жизни
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 Теги: Ани Лорак, повседневный аутфит

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Сегодня, 17:32 » Автор: Ирина Шевченко
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Мы привыкли видеть Ани Лорак в потрясающих шикарных нарядах, но оказывается, что в обычной жизни певица выглядит очень просто. В последнее время команда Ани Лорак активно ведет ее блог в Instagram'е. Похоже, даже для певицы такого уровня соцсети – неотъемлемая часть пиара.

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