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Раздел: Культура  
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Рианна впервые показала своих родителей

Рианна впервые показала своих родителейРианна позирует дома на Барбадосе.

Барбадосская певица Рианна впервые показала поклонникам в социальных сетях фотографии со своими родителями.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Рианна опубликовала снимки на своей странице в Instagram.

На фото певица Рианна позирует дома на Барбадосе с мамой Моникой Брэйтвейт и отцом Рональдом Фенти.

"Дом", – лаконично прокомментировала снимок звезда.

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Поклонники артистки назвали семью Рианны красивой и подчеркнули ее сходство с папой.

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 Теги: Рианна, родители

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Сегодня, 18:52 » Автор: Едгар Букмирза
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