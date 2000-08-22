Раздел: Культура
Рианна впервые показала своих родителей
Рианна позирует дома на Барбадосе.
Барбадосская певица Рианна впервые показала поклонникам в социальных сетях фотографии со своими родителями.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Рианна опубликовала снимки на своей странице в Instagram.
На фото певица Рианна позирует дома на Барбадосе с мамой Моникой Брэйтвейт и отцом Рональдом Фенти.
"Дом", – лаконично прокомментировала снимок звезда.
Читайте также: Рианна показала, как выглядит ее мать
Поклонники артистки назвали семью Рианны красивой и подчеркнули ее сходство с папой.
Барбадосская певица Рианна впервые показала поклонникам в социальных сетях фотографии со своими родителями.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Рианна опубликовала снимки на своей странице в Instagram.
На фото певица Рианна позирует дома на Барбадосе с мамой Моникой Брэйтвейт и отцом Рональдом Фенти.
"Дом", – лаконично прокомментировала снимок звезда.
Читайте также: Рианна показала, как выглядит ее мать
Поклонники артистки назвали семью Рианны красивой и подчеркнули ее сходство с папой.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
272
0
Также советуем посмотреть
- Порошенко готовит ответ на действия Кремля в Азовском море
- Жгучая, как бабуля: McDonald’s посвятил забавную рекламу курочке
- В Генштабе изменили данные о потерях в боях за Иловайск
- Российские изобретатели насмешили «летающим» авто из картона
- Военные рассказали, что повлияло на ситуацию в Иловайске
- «После меня – хоть потоп»: Путин оконфузился с известным выражением
- Хорошая новость: Минфин занял до «получки»
- Соцсети высмеяли опухшего от запоя Царева
- Муженко рассказал, когда РФ начала «большую войну» против Украины
- Озвучено количество убитых российских военных в боях за Иловайск
- В память о Маккейне
- Обстановка в зоне ООС обострилась, - Минобороны
- Кот одним ударом заставил тюленя «капитулировать»
- Стало известно, куда боевики стянули Грады на Донбассе
- Первому сентябрю посвящается
- Умора: Азарова пригласили в роли «эксперта» по украинскому языку
- Оккупанты активизировали подготовку подразделений вблизи Азовского побережья
- Грибов поели: Сеть насмешил проект «российского коллайдера»
- Украина скорбит вместе с США
- Ушел один из тех, на которых держится Америка
- В Верхнеторецком пуля ранила женщину
- Путин повеселил импортной курткой, «замаскированной» под российскую
- СБУ обнародовала «досье» на задержанного «министра культуры ДНР»
- Санкції можуть серйозно ускладнити реалізацію ПП-2
- Проворная утка стала звездой YouTube, перехитрив тигра
- Россия перебрасывает на Донбасс новое вооружение
- Украинские выборы: линия разграничения
- «Горбатая гора» отдыхает: в Сети высмеяли отдых Путина и Шойгу
- Выдающийся выпускник: Google посчитала Чикатило гордостью российского вуза
- Все вокруг народное, все вокруг ничье
Оставьте свой комментарий