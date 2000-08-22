Раздел: Культура
Эд Ширан тайно женился
Пара познакомилась в школе.
Британский исполнитель Эд Ширан в очередном интервью признался, что тайно женился на своей избранницей Черри Сиборн. На его руке теперь красуется обручальное кольцо.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Певец Эд Ширан в интервью изданию Access неожиданно покраснел после вопроса журналиста, когда же стоит ожидать свадебное торжество. Артист молча показал обручальное кольцо на безымянном пальце и без слов улыбнулся. Журналист явно не ожидал такого ответа и с увлечением начал поздравлять певца.
Но на вопрос, как ему удалось провести церемонию так, что никто еще не догадался, Эд ответил лаконично: "Ну, я в принципе никогда ничего не делаю напоказ".
Читайте также: Известный украинский певец тайно женился
Когда состоялась свадьба Эда Ширана – можно только догадываться. Впрочем, супруги точно чувствует себя радостно и счастливо вместе. Как известно, пара познакомилась в школе, хотя их отношения начали развиваться только с 2015 года. Девушка Черри является звездой хоккея и помогала команде Англии U21 выиграть бронзовую медаль на чемпионате Европы 2012 года.
Британский исполнитель Эд Ширан в очередном интервью признался, что тайно женился на своей избранницей Черри Сиборн. На его руке теперь красуется обручальное кольцо.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Певец Эд Ширан в интервью изданию Access неожиданно покраснел после вопроса журналиста, когда же стоит ожидать свадебное торжество. Артист молча показал обручальное кольцо на безымянном пальце и без слов улыбнулся. Журналист явно не ожидал такого ответа и с увлечением начал поздравлять певца.
Но на вопрос, как ему удалось провести церемонию так, что никто еще не догадался, Эд ответил лаконично: "Ну, я в принципе никогда ничего не делаю напоказ".
Читайте также: Известный украинский певец тайно женился
Когда состоялась свадьба Эда Ширана – можно только догадываться. Впрочем, супруги точно чувствует себя радостно и счастливо вместе. Как известно, пара познакомилась в школе, хотя их отношения начали развиваться только с 2015 года. Девушка Черри является звездой хоккея и помогала команде Англии U21 выиграть бронзовую медаль на чемпионате Европы 2012 года.
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