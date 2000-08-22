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Раздел: Культура  
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Джамала рассказала, как скучает по Крыму

Джамала рассказала, как скучает по КрымуРодители Джамалы до сих пор живут в оккупированном Крыму.

Знаменитая украинская певица крымско-татарского происхождения, победительница Евровидения 2016 Джамала, которая 27 августа 2018 года отпраздновала свой день рождения, призналась, что очень скучает по дому, но поехать в оккупированный Крым она может.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Факты".

"Родители там (в Крыму) ведут себя деликатно, острых конфликтов нет, но вокруг постоянно неприятная, напряженная атмосфера. Я очень за них переживаю. Ведь родители пожилые люди, у них есть проблемы, приходится доставать и передавать им лекарства, потому что в Крыму с этим туго. Все эти события, связанные с аннексией, потом с кампанией против меня на российском телевидении после моей победы на "Евровидении", очень негативно отразились на самочувствии мамы", - говорит певица.

Джамала призналась, что их семья думала над тем, чтобы перебраться в Киев, но родители не могут оставить свою малую родину.

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"Мы с родителями не раз говорили о возможном переезде в Киев, и всегда со слезами на глазах. Но как оставить родину? Там дом, сад, где каждое дерево и цветок выращены с большой любовью. Это место, куда семья вернулась после депортации. Дом в Крыму - вся их жизнь. Я не могу смотреть папе в глаза, когда он приезжает в Киев. Это больной вопрос для нашей семьи", - отмечает победительница Евровидения.
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 Теги: Джамала, Крым

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Вчера, 23:40 » Автор: Едгар Букмирза
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