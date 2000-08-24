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Лив Тайлер сфотографировали на пляже

Лив Тайлер сфотографировали на пляже Недавно актриса призналась, что может вернуться к съемкам.

Звезда кинофильма «Властелин колец: Братство Кольца» на протяжении нескольких лет не принимает участия в съемках новых фильмов. Тем не менее, знаменитая брюнетка регулярно выступает, в качестве гостьи, на телевизионных программах, а также все свободное время уделяет семье, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Вчера стало известно, что 41-летняя наследница рок-музыканта отправилась на популярный испанский курорт, а сегодня Лив Тайлер похвасталась серией свежих снимков, опубликовав их в социальной сети Инстаграм. Роскошная брюнетка позировала в короткой пляжной тунике черного цвета, которая выгодно подчеркнула стройную фигуру и длинные ноги голливудской актрисы.

Кроме того американка дополнила элегантный образ, используя сланцы, усыпанные многочисленными белоснежными камнями, актуальные солнцезащитные очки, а также сумку-мешок насыщенного бирюзового оттенка. Стоит отметить, что Лив Тайлер отказалась от фирменной красной помады, отдав предпочтение естественности.

К поездке на Мальорку присоединились не только трое малышей кинодивы, но и ее бойфренд. Кстати, всего несколько недель назад Тайлер призналась, что может вернуться к актерской деятельности.

Однако все чаще наследница легендарного рокера блистает на обложках журналов, в качестве манекенщицы. За последнее время брюнетка успела представить коллекцию нижнего белья, позируя в соблазнительных комплектах с элементами кружева. Похоже, не только Кортни и Ким Кардашьян могут похвастаться сногсшибательными формами.

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Ведь вышеуказанные представительницы шоу-бизнеса смогли сохранить идеальную фигуру, несмотря на рождение 3-х наследников. Кроме того знаменитые брюнетки нередко выкладывают откровенные снимки на всеобщее обозрение в социальных сетях.

Лив Тайлер сфотографировали на пляже
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 Теги: Лив Тайлер, фото

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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