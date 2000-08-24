Раздел: Культура
Дорофеева показала, как ей делали тату в зоне бикини
Певица опубликовала ролик в своем видеоблоге.
Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" певица Надя Дорофеева показала, как ей делали интимные татуировки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Напомним, впервые эти тату Надя засветила во время отдыха на Бали, но тогда поклонники не смогли разглядеть, что же там написано. А теперь девушка решила показать, что в зоне бикини с разных сторон у нее набито два слова - Good и Bad.
На видео этот момент можно посмотреть, начиная с 8:21 минуты.
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"Это первая болезненная татуировка", - отметила Дорофеева.
Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" певица Надя Дорофеева показала, как ей делали интимные татуировки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Напомним, впервые эти тату Надя засветила во время отдыха на Бали, но тогда поклонники не смогли разглядеть, что же там написано. А теперь девушка решила показать, что в зоне бикини с разных сторон у нее набито два слова - Good и Bad.
На видео этот момент можно посмотреть, начиная с 8:21 минуты.
Читайте также: Лив Тайлер сфотографировали на пляже
"Это первая болезненная татуировка", - отметила Дорофеева.
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