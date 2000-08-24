Агутин и Варум прокомментировали слухи о разводе

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Анжелика Варум приходит в себя после аварии На днях Анжелика Варум и ее супруг попали в ДТП. 19 марта в СМИ появилась информация о том, что Леонид Агутин и Анжелика Варум попали в аварию в городе Прокопьевск Кемеровской области. На следующий день после ДТП в своем микроблоге Леонид Агутин написал небольшой комментарий по поводу случившегося.

Анжелика Варум и ее супруг попали в ДТП Сейчас со звездной парой все хорошо. Знаменитые супруги Леонид Агутин и Анжелика Варум попали в ДТП в Кемеровской области.