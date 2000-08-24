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Раздел: Культура  
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Агутин и Варум прокомментировали слухи о разводе

Агутин и Варум прокомментировали слухи о разводе По словам звездной пары, информация не соответствует действительности.

Несколько дней назад Анджелика Варум опубликовала в своем блоге стих, в котором речь шла о разлуке. Многие поклонники решили, что таким образом певица намекает на проблемы в своем браке и даже предположили, что Варум и Агутин намерены развестись, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

Прочитав новости о своем "разводе", супруги поспешили успокоить фанатов, прокомментировав ситуацию. Леонид Агутин оставил в блоге большой пост, в котором не скрывал раздражения.

"Ребята, вы чего это?! Что за буря на ровном месте?! Анжелика опубликовала стихотворение «Ухожу навсегда». Кто-то, не дочитав до конца и не поняв смысла, расстроился, а кто-то обрадовался - Ура! Есть повод поглумиться! Вытащить все пыльные скелеты, существовавшие и нет, привлечь внимание к своей желтой странице. Даже уважаемые издания подхватили легенды и домыслы с удовольствием. Вчера испортил себе вечер, начитался небылиц про нас. Якобы люди из близкого окружения рассказывают... и дальше начинается абсолютный вымысел. А тем временем, у нас выходной. Мы дома целый день. Вдвоем. Вернее, втроем с кошкой. И никакие пересуды и россказни нам этот день не испортят", - написал артист.

Прокомментировала ситуацию и Анжелика, правда, она решила преподнести это в шутливой форме.

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"Вот уж и вправду, краткость - сестра таланта! Ну некогда журналистам читать целых двенадцать строк! Ограничиваются первыми двумя-четырьмя. Вывод: нужно переходить на хокку!" - написала певица, отметив, что у них с мужем все в порядке.
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 Теги: Агутин, Варум, развод

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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