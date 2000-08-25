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У Меган Маркл на год заберут свадебный наряд

У Меган Маркл на год заберут свадебный нарядВ Виндзорском замке открывается выставка.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл отдала свой свадебный наряд. Известно, что роскошное платье и даже королевская тиара станут экспонатами тематической выставки в Великобритании.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

19 мая стало знаковым днем, потому что в этот день весь мир, затаив дыхание, наблюдал, как экс-актриса Меган Маркл выходит замуж за принца Гарри. Все модницы с нетерпением ожидали выхода невесты, ведь каждый раз свадебное платье герцогини задает тренд на много лет. Так, свадебное платье Меган Маркл вызвало настоящий шквал эмоций у всех поклонников королевской семьи и настоящих модниц, а его фасон уже скопировали сотни невест в мире.

Кенсингтонский дворец анонсировал, что все поклонники королевской семьи смогут вблизи рассмотреть свадебное платье герцогини Сассекской. Все потому, что в Виндзорском замке открывается выставка под названием "Королевская свадьба: Герцог и Герцогиня Сассекские". Среди предложенных экспонатов – роскошное платье Меган Маркл и тиара королевы Марии Текской, сделанная из платины и бриллиантов. Драгоценность Ее Величество дала невесте перед церемонией бракосочетания.

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По словам представителей королевской семьи, люди смогут также увидеть роскошную 5-метровую фату жены принца Гарри. Сама же выставка будет проходить в Виндзорском замке с 26 октября по 6 января. А с 13 июня по 6 октября 2019 года экспонаты перевезут в Холирудский дворец в Эдинбурге.

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 Теги: Меган Маркл, свадебный наряд

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Сегодня, 19:36 » Автор: Едгар Букмирза
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